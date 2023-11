Salvar vidas em Gaza é prioridade para a ONU

Quanto mais depressa acabar esta intervenção militar israelita neste território, maiores são a hipóteses de sobrevivência para os milhares de civis, que estão reféns deste cerco imposto por Israel.





O presidente norte-americano, Joe Biden, falou na terça-feira ao telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a quem pediu uma pausa nos combates em Gaza, por razões humanitárias.A Casa Branca é contra a possibilidade de Israel assumir, no futuro, a segurança de Gaza no pós-guerra. Também a comunidade internacional não seria favorável a este cenário.