Salvo por iate. Marroquino tenta chegar ao sul de Espanha em boia

Primeiro julgaram que seria uma ave, mas através de binóculos perceberam que se tratava de uma pessoa.



O vídeo do resgate, partilhado nas redes sociais pela Real Assembleia de Capitães de Iates de Espanha (RAECY), mostra o jovem, exausto, a nadar em direção ao iate enquanto lhe é lançada uma corda para se agarrar.









água, roupa e sopa. "Ele quase não falava", contaram fontes da RAECY, citadas pela imprensa espanhola.

O iate foi depois abordado por uma embarcação das autoridades espanholas.



O cidadão marroquino acabou por ser transportado até ao porto de Málaga e entregue à polícia e à Cruz Vermelha. Este resgate insólito aconteceu no dia 16 de julho.





As travessias perigosas como esta não são raras, entre os jovens que tentam chegar ao enclave espanhol de Ceuta, no Norte de África, conta o El Pais. No entanto, é muito raro que esta estratégia seja utilizada pelos imigrantes que tentem atravessar a faixa mais ampla do Mar de Alborán, entre Marrocos e Espanha.

“Dezenas de migrantes tentam chegar a Espanha desta forma, utilizando os únicos meios básicos que podem pagar”, escreve María Martín, correspondente do jornal espanhol.