Samir Eskanda. Os 20 anos do BDS contra "a ocupação e o apartheid israelita"

Samir Eskanda é um artista palestiniano-irlandês. Ativista dos Direitos Humanos, é membro do BDS, sigla para Boicote, Desinvestimento e Sanções, movimento de resistência à ocupação israelita e ao regime de apartheid nos territórios palestinianos, de acordo com os princípios fundadores do movimento criado há duas décadas completadas agora no dia 9 de Julho. Samir esteve em Portugal no mês de julho e tivemos oportunidade de falar com ele.