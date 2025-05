Samsung compra alemã FläktGroup e reforça negócio da climatização

Esta é a maior aquisição da empresa sul-coreana em oito anos, desde que comprou a Harman International, especializada em tecnologias de conectividade automóvel, por oito mil milhões de dólares (7,15 mil milhões de euros) em 2017.

A Samsung revelou em comunicado que assinou um acordo com a empresa de investimento europeia Triton para adquirir a totalidade das ações do FläktGroup.

"Com a aquisição do FläktGroup, especialista em AVAC, a Samsung lança as bases para se tornar líder no negócio global de AVAC", afirmou o diretor interino da divisão DX (Device eXperience) da Samsung, Roh Tae-moon, citado no texto.

"Pretendemos continuar a investir neste setor de elevado crescimento, como um dos nossos principais motores para o futuro", acrescentou.

Com este acordo, a Samsung pretende expandir o portfólio para além dos sistemas sem condutas existentes e reforçar a presença em setores como o farmacêutico, biotecnológico e alimentar.

A empresa também planeia integrar as suas soluções de controlo de energia b.IoT com a plataforma FläktEdge do grupo alemão, expandindo a oferta de serviços e manutenção.

Fundado em Herne, na Alemanha, o FläktGroup tem mais de um século de experiência e fornece sistemas AVAC de alta eficiência para instalações críticas, como centros de dados, hospitais, aeroportos e museus.