Uma das grandes paixões do papa Francisco foi o seu clube de futebol. Sócio durante toda a vida do San Lorenzo de Almagro, nunca esqueceu o clube que conquistou o seu último campeonato Argentino no ano em Jorge Bergoglio foi eleito Papa. O enviado-especial da RTP a Buenos Aires, Pedro Sá Guerra, esteve numa missa organizada pelos adeptos do clube do Papa.