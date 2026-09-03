Sánchez afirma que Ceuta e Melilla serão território espanhol "para sempre"

Perante os deputados, Pedro Sánchez insistiu que “não há provas concretas de que Marrocos tenha planeado ou orquestrado” o fluxo de migrantes que acorreu ao enclave espanhol.





No entanto, condenou as declarações de dois ministros marroquinos que reclamavam direitos sobre os territórios espanhóis de Ceuta e Melilla, enclaves espanhóis no norte de África, acrescentando que o embaixador foi convocado em agosto.





"Ouvimos dois ministros fazerem declarações inaceitáveis ​​sobre Ceuta e Melilla. Declarações que rejeitámos categoricamente e pelas quais, informo, convocámos o embaixador marroquino no dia 21 de agosto”, adiantou.





"Durante séculos, estas duas cidades foram espanholas. E asseguro-vos que, para o governo espanhol, assim permanecerá para sempre”, vincou Pedro Sánchez perante os deputados.





O presidente do Governo espanhol deixou um apelo para que o rei Felipe VI visite Ceuta e Melilla “nas próximas semanas” para lhes transmitir “o compromisso absoluto do Estado” para com estes territórios.

Pedro Sánchez afirmou esta quinta-feira que nenhuma entidade ou organismo internacional "forneceu ao Governo espanhol provas concretas de que Marrocos tenha planeado ou orquestrado" o fluxo de migrantes que chegou a Ceuta há cerca de um mês.





A última visita de um monarca espanhol a estes dois territórios no Norte de África remonta a 2007,Sem deixar de apontar críticas, o primeiro-ministro espanhol descarta, desta forma, o envolvimento direto de Rabat na crise migratória em queA questão do possível papel de Marrocos nestes incidentes tem estado no centro do debate em Espanha no último mês.