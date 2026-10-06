Sánchez avança com 21 medidas para travar rendas e aumentar oferta de habitação

O Governo espanhol anunciou esta terça-feira 21 medidas para facilitar o acesso a habitação a preços acessíveis, limitar o aumento das rendas e aumentar a oferta, incluindo a possibilidade de prolongar por dois anos os contratos de arrendamento.









"Não estamos a falar de uma questão ideológica, mas sim de uma questão de humanidade, de puro bom senso", disse o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa longa conferênciade imprensa que aconteceu depois da reunião do Conselho de Ministros. Ana Romeu - correspondente da RTP em Madrid



, disse o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa longa conferênciade imprensa que aconteceu depois da reunião do Conselho de Ministros.

Entre as medidas aprovadas no Conselho de Ministros está a possibilidade de os inquilinos com os pagamentos em dia pedirem a prorrogação dos contratos de arrendamento por mais dois anos, durante os quais as rendas ficarão sujeitas aos limites previstos na legislação.





O Governo pretende também criar uma linha de crédito de dez mil milhões de euros para empréstimos sem juros até 50 mil euros destinados à compra da primeira habitação. Segundo Sánchez, embora o programa seja dirigido sobretudo aos jovens, poderá beneficiar famílias de todas as idades.





O pacote inclui ainda uma dedução no imposto sobre o rendimento para parte do valor pago em renda. O primeiro-ministro indicou que, para uma renda média de 800 euros, a dedução poderá atingir cerca de mil euros. "Os decretos que aprovamos hoje [terça-feira] servirão para dar tranquilidade às pessoas", afirmou.









As medidas incluem ainda a regulamentação dos arrendamentos sazonais e de quartos, com o objetivo de combater formas de especulação imobiliária e evitar que estes contratos sejam utilizados para contornar as regras aplicadas ao mercado de arrendamento.





Um segundo decreto prevê a renovação automática dos contratos de arrendamento após o seu termo, embora a medida só entre em vigor se for ratificada pela Comissão Permanente do Parlamento.





"insegurança jurídica". Jornal da Tarde | 6 de outubro de 2026



Sánchez explicou que a decisão pretende evitar um período transitório de aplicação da medida, seguido de uma eventual rejeição parlamentar, que poderia provocar

O primeiro-ministro apelou ainda aos grupos parlamentares para que aprovem os dois decretos e garantiu que o executivo continuará a atuar sobre o problema da habitação. "Este Governo não deita a toalha nem abandona o povo", afirmou.





As novas medidas entram em vigor na quarta-feira.





O anúncio das medidas sobre a habitação ocorre um dia depois de Sánchez ter comunicado a dissolução das Cortes e a convocação de eleições legislativas para 29 de novembro.





A habitação tornou-se uma das principais preocupações sociais em Espanha, num contexto de subida dos preços das casas e das rendas, redução da oferta e aumento da procura.





A crise ganhou maior dimensão política após a divulgação das imagens de Maricarmen Abascal, uma mulher idosa retirada numa maca do prédio onde vivia, na sequência de um despejo determinado judicialmente.

As medidas foram aprovadas pelo Conselho de Ministros, depois de o Congresso ter rejeitado, na última sexta-feira, um pacote habitacional com apoios semelhantes.O primeiro-ministro espanhol defendeu, afirmou.Para aumentar a oferta de habitação, o Governo anuncioupara promover a construção industrializada e 400 milhões de euros destinados a apoiar fornecedores de habitação social.O Governo pretende tambéme determinar que os apartamentos turísticos sejam tributados como empresas.