Sánchez injeta 200 mil milhões contra o COVID-19

Trabalhadores, famílias e empresas, tanto do setor público (117 mil milhões) como do privado (83 mil milhões), beneficiarão de medidas excecionais que vão de apoios aos mais idosos e vulneráveis até uma linha de crédito destinada a garantir a liquidez do tecido empresarial.



Este plano garante também, por exemplo, a proteção da habitação em caso de situação económica difícil, assegura subsídio de desemprego a todos os despedidos, mesmo aos que não tenham descontos para a Segurança Social, e contempla a adaptação ou redução da jornada de trabalho para prestação de assistência à família. Reforçar o sistema publico no pós-crise

A crise provocada pelo novo coronavírus evidenciou a necessidade de um sistema público forte, em especial o da Saúde, considera o chefe do governo espanhol.



Numa sessão parlamentar muito pouco participada, por razões sanitárias, Pedro Sánchez aproveitou a reunião extraordinária do plenário do Congresso para anunciar que, quando Espanha ultrapassar esta situação de exceção, vai apresentar uma proposta orçamental para "reforço do Estado Social e da Economia", pedindo o apoio das forças políticas, das comunidades autónomas e dos agentes sociais nesse esforço para robustecer o setor público.



O objetivo do país deve ser "a proteção do Estado Social, dos serviços públicos, da sociedade e da Economia", e a emergência provocada pala COVID-19 pôs isso em grande destaque, enfatizou. Mas, agora, "o inimigo é o vírus e o pior ainda está para vir", alertou o primeiro-ministro, apelando à unidade política e cidadã: "Temos de pensar e agir juntos, em comunidade".