Sánchez manifesta "todo o apoio" a Zapatero em investigação por corrupção

O primeiro-ministro espanhol disse esta quarta-feira apoiar totalmente o ex-primeiro-ministro socialista José Zapatero, que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal por suspeitas de liderar uma rede de tráfico de influências.

c/ agências

Numa sessão no Congresso espanhol, Pedro Sánchez prometeuO líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, questionou Sánchez sobre a influência que o ex-primeiro-ministro socialista teve no seu Governo e acusou-o de ser o líder de um Executivo corrupto., atirou.Sánchez aproveitou para dizer que “o que vem a seguir a oito anos de Governo de coligação progressista é o crescimento, a criação de emprego e os avanços sociais”.O primeiro-ministro descartou antecipar as eleições, vincando que “haverá eleições em 2027” e queJosé Luis Rodríguez Zapatero, primeiro-ministro entre 2004 e 2011, tornou-se na terça-feira o primeiro ex-chefe do Executivo espanhol da era democrática a ser indiciado por um juiz.O ex-secretário-geral do PSOE está a ser investigado como alegado "líder" de uma "estrutura organizada e estável" de tráfico de influências que terá atuado, pelo menos, entre 2020 e 2025 e queO juiz do Tribunal Nacional José Luis Calama decidiu intimá-lo a depor no próximo dia 2 de junho num processo judicial "relativo a alegados crimes de tráfico de influências e branqueamento de capitais".