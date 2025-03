Sanções à Rússia são para continuar, alegam líderes europeus

O continuar das sanções voltou hoje a ser pedido pelo presidente da Ucrânia, sendo que o ainda chanceler alemão, Olaf Scholz, também diz que as mesmas são para manter.Na mesma linha está o anfitrião deste encontro, Emmanuel Macron, que no final da cimeira disse também que no toca a apoio concreto à Ucrânia, a ajuda será coordenada com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.Uma dessas iniciativas conjuntas será o envio de uma equipa de especialistas militares franceses e ingleses à UcrâniaEstes especialistas vão ajudar a definir o futuro das forças armadas ucranianas.Macron diz que a Europa pode participar em forças de paz e explica que a China pode ter um papel importante na paz da Ucrânia devido à influência que tem junto de Moscovo.Ora a Rússia, no entender de Volodymyr Zelensky quer dividir a Europa e os Estados Unidos, e por isso, disse há instantes o presidente ucraniano, que os americanos têm um papel importante nas conversações de paz.