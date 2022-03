Sanções contra oligarcas. Zelensky terá pedido a Biden que Abramovich seja poupado

Num momento em que o Departamento do Tesouro dos Estado Unidos já tinha preparada uma lista de sanções a adoptar contra Roman Abramovich, a Casa Branca, a instâncias do Conselho de Segurança Nacional, instruiu o Departamento para suspender a aplicação das medidas.





A instrução transmitida ao Departamento terá sido motivada por um pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao homólogo norte-americano, Joe Biden, numa conversa telefónica que foi hoje revelado pelo Wall Street Journal , citando "pessoas com conhecimento do telefonema".





Instada a comentar o teor do telefonema, a porta-voz da Casa Branca, Emily Horne, escusou-se, alegando ter-se tratado de "conversas privadas entre o presidente Biden e o presidente Zelensky". Também o Departamento do Tesouro recusou confirmar as instruções no sentido de suspender a lista de medidas sancionatórias.





(em atualização)