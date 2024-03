Sanções dos EUA após celebração da festa nacional dos sérvios bósnios

Os três responsáveis visados por estas novas sanções - Branislav Okuka, Jelena Pajic Bastinac e Srebrenka Golic - "eram membros do comité de organização" da festa nacional da Republika Srpska (RS), a entidade sérvia da Bósnia-Herzegovina, declarou em comunicado o Departamento do Tesouro (Finanças).

Os dirigentes dos sérvios (ortodoxos) organizam importantes celebrações no 09 de janeiro, uma data que em 2015 foi considerada pelo Tribunal Constitucional bósnio "discriminatória" face a bosníacos (muçulmanos) e croatas locais.

"Estes indivíduos facilitaram os esforços de Dodik destinados a comprometer o acordo de paz de Dayton, a autoridade do Tribunal Constitucional da Bósnia-Herzegovina e do alto representante" da designada comunidade internacional, acusou ainda Washington, ao sublinhar que Dodik "designou e dirigiu pessoalmente um comité organizador para planificar as celebrações".

O acordo de Dayton, em finais de 1995, pôs termo à guerra civil interétnica na Bósnia-Herzegovina (1992-1995). Prevê designadamente um cargo de alto representante internacional com a missão de acompanhar de forma equidistante a aplicação do acordo.

"Os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelas contínuas tentativas de subverter os acordos de paz de Dayton e a Constituição da Bósnia-Herzegovina, duas instituições essenciais que desempenharam uma função determinante da paz e estabilidade na região", declarou Brian Nelson, subsecretário do Tesouro responsável por terrorismo e informação financeira.

"O alto representante declarou que a celebração do 09 de janeiro (...) representava um `desafio claro e direto na aplicação das decisões finais e vinculativas do Tribunal constitucional da Bósnia-Herzegovina`. Sublinhou que semelhante desrespeito das decisões do Tribunal Constitucional da Bósnia-Herzegovina constituíam uma infração penal à luz do Código Penal da Bósnia-Herzegovina", precisou o Tesouro norte-americano.

O acordo de Dayton consagrou a divisão da ex-república jugoslava em duas entidades autónomas -- sérvia e croato-bosníaca --, unidas por um frágil Governo central.

Dodik já apresentou duas leis no parlamento da entidade sérvia bósnia, votadas e promulgadas, que proíbem a aplicação na RS das decisões do Tribunal Constitucional da Bósnia e das emitidas pelo alto representante internacional, cargo atualmente ocupado pelo diplomata conservador alemão Christian Schmidt.