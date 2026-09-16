Sanders e Bannon `esquecem` diferenças políticas e pedem reação sobre a IA

"Não creio que se possam encontrar dois defensores mais empenhados à esquerda (...) e à direita (...) [mas] precisamos de nos elevar acima disso. É um momento decisivo na história", realçou Bannon.

As duas figuras da política norte-americana não apareceram juntas no palco da Pro-Human Assembly, evento criado por iniciativa do Future of Life Institute, organização que monitoriza os riscos da IA, mas as suas intervenções surgiram uma a seguir à outra.

Para Bernie Sanders, "o povo deste país deve tomar as decisões que dizem respeito à IA (...) e não apenas um punhado de oligarcas", termo também utilizado pelo antigo diretor de campanha e conselheiro de Donald Trump.

O democrata referia-se a alguns grandes nomes do setor tecnológico, como Mark Zuckerberg (Meta) e Elon Musk (SpaceX), que lideram empresas que investiram fortemente em IA.

"Nunca se deve acreditar no que um oligarca diz", acrescentou Steve Bannon, frisando que estes "são hipócritas e mentem".

O debate em torno da IA ganhou força nas últimas semanas, impulsionado por vários incidentes de segurança e pela nova tendência de os modelos de IA melhorarem por si próprios, sem intervenção humana.

Bernie Sanders prepara-se para apresentar um projeto de lei que prevê uma pausa no desenvolvimento da IA, a criação de uma agência federal de supervisão e a proibição de as empresas de topo avançarem até à fase da superinteligência.

Este último refere-se ao nível em que a IA superaria as capacidades humanas de raciocínio e compreensão.

"A superinteligência artificial é uma ameaça para a humanidade, tal como as armas nucleares", declarou o senador na terça-feira, defendendo que "deve ser tratada como tal".

Uma violação desta norma sujeitaria os executivos a uma pena máxima de 20 anos de prisão e implicaria a dissolução da empresa infratora.

Bernie Sanders exige também uma moratória nacional na construção de centros de dados, o motor da IA.

Steve Bannon, por sua vez, posicionou-se de forma contrária ao seu próprio campo político, que é resolutamente contra uma regulamentação rigorosa da IA e defende que a indústria norte-americana adote o ritmo mais acelerado possível.

O político de direita contestou o argumento, por vezes levantado no setor da IA, de que opor-se a ela é antipatriótico.