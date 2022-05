"Sangue judeu" de Hitler. Putin apresenta desculpas por comentário de Lavrov

Lavrov respondera a um jornalista italiano, que invocara o judaísmo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para pôr em causa o objectivo proclamado pelo Kremlin de, supostamente, "desnazificar" a Ucrânia. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros respondeu que o judaísmo de Zelensky não queria dizer que não houvesse nazismo na Ucrânia, porque o próprio Adolf Hitler tivera antepassados judeus - "salvo erro", acrescentou ainda Sergei Lavrov.

Para ainda mais exacerbar a polémica, o chefe da diplomacia russa disse ainda que "os maiores anti-semitas são os próprios judeus".

O primeiro-ministro israelita, Benett, e o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Lapid, reagiram violentamente, considerando este último que se tratara de uma declaração "imperdoável". Benett, por sua vez, afirmou que "mentiras como estas destinam-se a culpar os judeus pelos crimes mais terríveis da História, que foram cometidos contra eles, e portanto a isentar os opressores dos judeus da sua responsabilidade".

Lavrov respondera às respostas israelitas, sublinhando que estas careciam de rigor histórico e "explicam em grande medida porquê o actual governo israelita apoia o regime neo-nazi de Kiev".

A imprensa israelita analisou extensamente as implicações estratégicas da crise israelo-russa causada pela declaração de Lavrov, considerando nomeadamente que ela poderia pôr em crise a neutralidade tácita que Israel vem mantendo sobre a invasão da Ucrânia, para não pôr em causa o pacto igualmente tácito de não agressão entre forças russas e israelitas no teatro de guerra sírio.

Hoje, o gabinete do primeiro-ministro israelita deu conta de um conversa telefónica entre Benett e Putin, afirmando que o presidente russo aí apresentara desculpas pela polémica afirmação de Lavrov. Numa nota do gabinete, afirma-se que "o primeiro-ministro aceitou as desculpas do presidente Putin pelos comentários de Lavrov e agradeceu-lhe a clarificação da sua atitude sobre o povo judeu e a memória do Holocausto".