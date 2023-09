Santo sul coreano. Imagem de André Kim no Vaticano

Foi colocada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, uma imagem do Santo André Kim Taegon, o primeiro sacerdote mártir sul-coreano. A imagem foi abençoada pelo papa Francisco, numa cerimónia religiosa onde participou uma delegação de mais de 300 membros da Igreja coreana.

Francisco recordou a história do Santo para lembrar que o sul-coreano não desistiu da evangelização, apesar do sofrimento familiar: também o pai e o avô tinham sido martirizados.



No final pediu a intercessão de Santo André KimTaegon para que a paz se concretize na Península Coreana.



O papa lembrou ainda que a próxima Jornada Mundial da Juventude será em Seul, em 2027. E pediu aos jovens da Igreja coreana, para que se tornem interiormente livres e alegres testemunhas da verdade e fraternidade.