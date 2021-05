Santos Silva considera inaceitável detenção de jornalista bielorrusso

Uma reacção de Augusto Santos Silva ao facto das autoridades da Bielorrússia terem forçado a aterragem de um avião no aeroporto de Minsk, com base numa falsa ameaça de bomba, com o objetivo de deter o jornalista crítico do regime de Lukashenko, que seguia a bordo.Em declarações à Antena 1, o chefe da diplomacia portuguesa garante que o Conselho Europeu que se reúne esta segunda-feira não vai ficar indiferente a esta situação. Só falta mesmo saber que sanções serão aplicadas.O ministro dos Negócios Estrangeiros diz também que a comunidade internacional deve continuar a pressionar o regime da Bielorrússia para garantir a realização de eleições verdadeiramente livres.Esta ação já motivou críticas de vários quadrantes desde a Casa Branca as instituições Europeias.Bruxelas exige mesmo um inquérito internacional à aterragem forçada do avião da Ryanair, e acusa o governo de Minsk de ter colocado em causa a segurança dos passageiros e da tripulação.Há momentos, o presidente executivo da Ryanair fala num acto de pirataria aérea patrocinado pelo estado bielorrusso. Michael O'Leary acredita que, a bordo do avião, também seguiam agentes do serviço secreto russo (KGB).

Já a companhia aérea da Letónia anuncia que vai deixar de usar o espaço aéreo da Bielorrússia, com efeitos imediatos.





Um caso que a investigadora bielorrussa Alena Vieira, do Centro de Investigação de Ciência Política da Universidade do Minho, confessa que este caso é surpreendente pelos contornos da perseguição à liberdade de imprensa.A investigadora Alena Vieira também considera que a detenção do jornalista, após o desvio do avião da Ryanair, vai motivar uma investigação profunda.