Santos Silva: Embaixada de Portugal não irá para Jerusalém como a dos EUA

Numa entrevista ao

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, visitou Israel e Palestina no início desta semana, no âmbito da preparação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.Numa entrevista ao Jerusalem Post durante a visita de dois dias, o ministro afirmou que Portugal mudaria a sua embaixada para Jerusalém apenas quando a cidade passasse a ser a capital tanto do Estado de Israel como do Estado da Palestina.





Portugal pode ponderar tal mudança, explicou Santos Silva, apenas no "dia em que conseguir ter as duas embaixadas em Jerusalém, a Embaixada de Portugal em Israel e a Embaixada de Portugal na Palestina".





Questionado se considera que Jerusalém é a capital de Israel, o ministro português respondeu cautelosamente que a "Embaixada de Portugal está em Telavive".







De visita ao Estado da Palestina esta terça-feira, Santos Silva falou da necessidade de fortalecer os laços entre Israel e a União Europeia, assim como da importância de uma reunião do Conselho de Associação UE-Israel. Lembrando que há determinados pontos de discódia com Israel, o ministros dos Negócios Estangeiros garantiu que queria abordar as questões em tom de diálogo.



"Era importante que o processo de normalização significasse a suspensão dos planos de anexação", disse Santos Silva ao jornal. "Isto permitiu-nos planear futuras conversas e uma cooperação com Israel de uma forma muito mais positiva".



Contudo, alertou que se Israel retroceder nessa promessa, o potencial de melhorar os laços entre Israel e a UE pode ficar prejudicado.



"Seria um grande problema para nós. Seria um obstáculo para o aprofundamento da cooperação entre as duas entidades", afirmou, relembrando que "normalização era o oposto da anexação".





Augusto Santos Silva aproveitou ainda para relembrar que o Acordo de Abraão, mediado pelos EUA, deu uma "vida nova" à região e ao processo de paz congelado com os palestinianos. Além disso, o ministro português afirmou que considera que a vitória de Joe Biden para a Casa Branca também pode abrir novas possibilidades nesse contexto.



"Temos que olhar com atenção para as mudanças recentes na região e, assim, temos que criar condições para o relançamento das negociações diretas entre israelitas e palestinianos".



"Palestinianos e israelitas" precisam disso, disse Santos Silva, acrescentando que a UE quer ajudar a facilitar esse processo.









(em atualização)