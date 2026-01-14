Santuário do Gelo vai guardar "memórias" do ambiente terrestre de milhares de anos





O local escolhido para este santuário foi a Antártida, polo sul, por reunira as condições ideais para preservar os núcleos de gelo retirados de glaciares em risco de desaparecer em todo o mundo. Sara Araújo de Almeida - Antena 1 Precisamente para preservar estas amostras, numa verdadeira corrida contra o tempo, vai ser esta quarta-feira inaugurado um Santuário do Gelo para proteger e conservar estas amostras geladas.O local escolhido para este santuário foi a Antártida, polo sul, por reunira as condições ideais para preservar os núcleos de gelo retirados de glaciares em risco de desaparecer em todo o mundo.





Arquivos ambientais únicos, património da humanidade, são núcleos de gelo muito antigos (tubos e chapas geladas), que contam sobre a composição atmosférica do planeta e sobre o clima, desde há milhares de anos.









Amostras preciosas que foram transportadas de avião para Concórdia, na Antártida, e que vão permitir dar às gerações futuras acesso a esse conhecimento.





Foto: World Antartic Program