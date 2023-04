São Francisco enfrenta máximo histórico de mortes por overdose

A crise do fentanil está a alastrar na população da costa oeste dos EUA, onde uma pessoa morre de overdose acidental a cada dez horas.



Em São Francisco, as mortes por overdose atingiram pelo menos 200 consumidores durante os três primeiros meses deste ano. O aumento de 41 por cento registou-se quando a administração da cidade encerrou um centro de extensão que administrar naloxona para reverter uma overdose fatal de opioides. O uso de drogas era supervisionado.







São Francisco | Twitter de @ZacharyFaria





Desde 2020, São Francisco contabilizou 2.212 mortes acidentais por overdose, sendo o fentanil responsável por mais de 70 por cento delas.







As autoridades de saúde dizem que 2023 está a caminho de ser o pior de sempre. Se se mantiver este padrão, a cidade registará pelo menos 800 mortes no fim do ano, mais do que as 725 registadas em 2020.





Comparativamente a 2022, em igual período, São Francisco viu 142 pessoas morrer, menos que o último trimestre, de acordo com o Relatório Médico da Cidade, publicado em abril.



Fentanil



Nos últimos anos, essa epidemia foi impulsionada, em grande, parte pela proliferação do opioide sintético conhecido por fentanil.







As mortes acidentais por overdose de drogas começaram a aumentar em meados da década de 2010, quando o fentanil infiltrou-se no mercado local de drogas. O fentanil pode ser até 50 vezes mais potente que a heroína e letal mesmo em doses muito pequenas. Apenas dois miligramas de fentanil podem ser mortais.







Este opioide sintético foi detetado na maioria das mortes registadas neste trimestre. As populações minoritárias da cidade foram particularmente atingidas. Um terço das vítimas de overdose eram negros, apesar de estes representarem apenas cinco por cento da população de São Francisco.





“É uma pena que uma cidade tão rica como São Francisco não consiga agir em conjunto para lidar com as mortes por overdose”, disse o Daniel Ciccarone, professor de professor de Medicina da Dependência, na Universidade californiana de São Francisco (UCSF).



Afirma que a “abordagem punitiva para lidar com os consumidores de drogas apenas provocou o aumento dos riscos de overdose”.





“Somos uma cidade politicamente dividida entre as pessoas que têm muito dinheiro e querem as ruas varridas e aquelas que acham que uma abordagem de saúde compassiva e baseada na ciência é apropriada”, argumentou Ciccarone.

Fecho de centro de atendimento em Tenderloin

O distrito de Tenderloin, em São Francisco, é uma das zonas mais problemáticas relativamente ao consumo de drogas. Em 2020 e 2021, cerca de 23 por cento das mortes por overdose ocorreram nesta areas da cidade.







Por isso, foi instalado um grande centro projetado para fornecer abrigo diurno aos toxicodependentes. Passou a ter também a função de fornecer alimentação, tratamento de dependência e serviços de saúde. O centro permitia oficialmente o uso de drogas numa área externa supervisionada.







Os utentes usaram o medicamento nalaxoma (Narcan) para reverter mais de 330 overdoses de opiáceos nos 11 meses em que o centro esteve aberto, de acordo com dados de saúde da cidade.



Foi nomeada em 2022 uma nova promotora público, Brooke Jenkins, que, para fazer face à “epidemia das drogas”, prometeu adotar uma abordagem de lei e ordem para resolver o problema e, desde então, intensificaram-se prisões de traficantes de drogas.







Centro de apoio a toxicodependentes em Tenderloin | Twitter @SaferInsideSF







Juntamente a este procedimento, a autarca de São Francisco, London Breed, decidiu fechar o centro de Tenderloin, em dezembro.







O centro, que atendia mais de 400 pessoas diariamente, era contestado por algumas pessoas da comunidade justificando que “atraia ainda mais consumidores à zona já infestada”.



Breed encerrou a instalação de apoio argumentando com a baixa afluência.



Nessa altura começou a registar-se um aumento de mortes por overdose.



"É um aumento enorme" afirma Ciccarone, “e isso mostra uma total falta de políticas públicas adequadas”.







O investigador acredita que o Centro esteve pouco tempo aberto alertando que seriam precisos muito mais que 11 meses para se reconhecer os resultados: “As pessoas esperavam melhorias muito cedo” .







A supervisora ​​​​de São Francisco, Hillary Ronen, defende o conceito de centros de apoio e bem-estar desta população desprotegida.



“Fechámos o Centro de Tenderloin sem nenhum plano para substituí-lo”, sublinhou. “O fentanil está a corromper todas as partes do fornecimento de drogas e todos os problemas sociais subjacentes à crise do vício em drogas continuam – pobreza generalizada, trauma sem acesso a cuidados de saúde mental, desigualdade e falta de moradia”.



“O que esperávamos que acontecesse?”, questiona.







Ciccarone reiterou que os sem-abrigo que usam drogas são “duplamente ignorados”. Vivem "situações tanto de falta de serviços assim como encaram um sentimento de hostilidade da comunidade em geral".

Uma investigação da UCSF descobriu que as mortes de moradores de rua duplicaram no primeiro ano da pandemia, principalmente por overdose de drogas.