São já 114 os detidos nos protestos na Sérvia

por RTP

Foto: Zorana Jevtic - Reuters

Há centenas de feridos, entre eles 120 agentes de autoridade. Desde quarta-feira que a capital e várias outras cidades são palco de protestos entre grupos rivais.

Os manifestantes anti-governo acusam o Presidente de direita Aleksandar Vucic de preferir mergulhar o país numa guerra civil, apenas para evitar a convocação de eleições antecipadas.

Nesta sexta-feira a polícia usou gás lacrimogéneo e veículos de controlo de multidões.

Os manifestantes reuniram-se por volta das 20h00 locais em frente no centro de Belgrado.

Poucas horas depois, começaram a disparar very lights contra os polícias, dando lugar a confrontos com as forças de autoridade.
