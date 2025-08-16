São já 114 os detidos nos protestos na Sérvia
Foto: Zorana Jevtic - Reuters
Há centenas de feridos, entre eles 120 agentes de autoridade. Desde quarta-feira que a capital e várias outras cidades são palco de protestos entre grupos rivais.
Nesta sexta-feira a polícia usou gás lacrimogéneo e veículos de controlo de multidões.
Os manifestantes reuniram-se por volta das 20h00 locais em frente no centro de Belgrado.
Poucas horas depois, começaram a disparar very lights contra os polícias, dando lugar a confrontos com as forças de autoridade.