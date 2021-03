São já cerca de uma centena os emigrantes portugueses em situação de sem-abrigo no Luxemburgo

Perante estas denúncias, o embaixador português no Luxemburgo reconhece que há muitos emigrantes a passar por dificuldades económicas naquele país. No entanto, António Gamito diz à Antena 1 que não serão tantos como aquilo que indica o Centro de Apoio Social e Associativo.Os serviços diplomáticos de Portugal no Luxemburgo têm pedido ajuda à Cáritas e à Cruz Vermelha para resolver as situações mais graves.A embaixada não tem dinheiro para apoio social. A única ajuda que pode dar é o repatriamento de quem quiser voltar para Portugal. O embaixador António Gamito diz que esta seria a melhor solução para muitos dos emigrantes em situação de pobreza.Se a retoma económica não for rápida, o embaixador no Luxemburgo receia que mais portugueses fiquem em situação de pobreza naquele país, devido ao actual contexto de pandemia.