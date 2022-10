São mais de 80 mil os eleitores brasileiros inscritos em Portugal

Apesar de serem eleições gerais, os brasileiros que vivem fora do país votam apenas para o presidente da República. No consulado de Lisboa, que é o que tem o maior número de inscritos fora do Brasil, estão registados para cima de 45 mil eleitores, mais do dobro do que nas eleições de 2018.