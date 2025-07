São Tomé e Príncipe celebra hoje 50 anos de independência

O ato central das cerimónias decorre na capital são-tomense, na Praça onde foi declarada a independência a 12 de julho de 1975, data em que o país assinou com Portugal, antigo colonizador, um Acordo Geral de Cooperação e Amizade.

A cerimónia será marcada pelos discursos do presidente da Câmara Distrital de Água Grande, enquanto anfitrião do ato, e o discurso do Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, além dos desfiles de grupos culturais e das forças militares e paramilitares.

A assistir estarão o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e o Presidente do Gabão, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Além dos três chefes de Estado, entre os convidados estrangeiros a assistir às cerimónias estarão também a primeira-ministra de Moçambique, Maria Delfina Levi, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, e o vice-Presidente da Nigéria, Kashim Shettim.

A Guiné Equatorial faz-se representar pelo primeiro vice-primeiro-ministro e encarregado do Ministério do Comércio, Promoção de Empresas e Indústrias, Gaudêncio Mohaba Mesu, Angola pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Adão D`Almeida, e o Brasil pela ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo.