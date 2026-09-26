São Tomé e Príncipe. Eleições no domingo com população descrente nos políticos

Em 2024, as Nações Unidas decretaram que São Tomé e Príncipe tinha subido de escalão e já não iria integrar o grupo de países menos desenvolvidos. No entanto, este pequeno país insular com 210 mil habitantes ainda tem 25% da população a viver no limiar da pobreza.



Nestas eleições, os eleitores reclamam as condições básicas. A desilusão com a política é enorme: as eleições presidenciais, em julho, tiveram uma abstenção superior a 58%.



A ADI - Ação Democrática Independente, atualmente no governo, tem vencido as legislativas desde 2010.



Mas estas eleições vão servir para medir os danos de uma fratura interna, nos últimos dois anos, com a demissão do primeiro-ministro Patrice Trovoada e um recente congresso a legitimar Américo Ramos na liderança da ADI.



O histórico MLSTP (Movimento de libertação de São Tomé e Príncipe) continua a ser a principal força da oposição, mas novas forças políticas tem vindo a surgir e a ganhar espaço, formadas por dissidentes destes dois partidos