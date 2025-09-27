São Tomé e Príncipe primeiro país com todo território classificado Reserva da Biosfera - UNESCO

A decisão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), hoje anunciada, após o Congresso Mundial de Reservas da Biosfera, que decorreu durante a semana em Hangzhou, China, acrescentou 26 novos locais em 21 países à rede mundial da biosfera da instituição, nomeadamente em quatro países lusófonos.

A UNESCO, com sede em Paris, revela que São Tomé e Príncipe se tornou o primeiro país totalmente coberto por uma Reserva da Biosfera - ao reconhecer a ilha de São Tomé depois de, em 2012, ter sido inscrita a ilha do Príncipe e as ilhotas circundantes - e destaca que Angola e Guiné Equatorial têm pela primeira vez áreas reconhecidas pelos seus ecossistemas e abordagens inovadoras para a vida sustentável.