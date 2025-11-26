Sarkozy definitivamente condenado a um ano de prisão e seis meses de pena suspensa

Esta é a segunda condenação criminal definitiva no histórico do ex-presidente.



Nicolas Sarkozy foi condenado a um ano de prisão, com seis meses a serem cumpridos, pelo financiamento ilegal da sua campanha presidencial fracassada de 2012. O tribunal determinou medidas alternativas para o cumprimento do restante da pena (como monitorização eletrónico).



O ex-líder da direita francesa prepara-se para o julgamento de apelação no caso Líbio, agendado para o período de 16 de março a 3 de junho. Neste caso, ele foi inicialmente condenado a cinco anos de prisão, dos quais cumpriu 20 dias.





O caso Bygmalion que investigou um sistema de dupla faturação e de faturas falsas que tinha como objetivo esconder gastos excessivos na campanha eleitoral. Os gastos terão atingido quase o dobro do valor máximo legal na campanha para a reeleição em 2012, que Sarkozy acabou por perder para François Hollande.



O ex-presidente negou conhecer ou ter beneficiado do sistema de faturas falsas. No centro da investigação estava a Bigmalion, uma empresa de prestação de serviços.



Esta é a segunda condenação definitiva de Sarkozy, após o caso das escutas telefónicas.



O Tribunal de Cassação confimou, esta quarta-feira,