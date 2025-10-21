Sarkozy entra na prisão de La Santé para cumprir pena de cinco anos

O ex-chefe de Estado francês saiu de casa ao início da manhã de mão dada à esposa, Carla Bruni, e seguiu até à cadeia, sendo saudado por vários cidadãos ao longo do caminho.





É a primeira vez que um ex-chefe de Estado é condenado e preso. Nicolas Sarkozy já dorme esta noite na prisão de La Santé, numa cela de 11 metros quadrados, como qualquer outro recluso. O ex-presidente de França saiu de casa pouco depois das 9h00 locais para se dirigir à cadeia onde se prevê que cumpra cinco anos pelo crime de conspiração criminosa na tentativa de utilização de dinheiro líbio, destinado a financiar a sua campanha eleitoral de 2007.





Ao sair da sua residência, Sarkosy foi surprendido pela presença de alguns cidadãos que o esperavam para o saudar. Também à porta da instituição prisional estavam já dezenas de franceses, que aguardam pela chegad do primeiro ex-presidente da Quinta República a ser preso.









À saída de casa, o ex-presidente disse que "a verdade vai triunfar". Os advogados de Nicolas Sarkozy devem apresentar um pedido de libertação do ex-presidente que recorreu da sentença, logo que entre na prisão. A sentença, recorde-se, foi decretada no passado dia 25 de setembro. Desta forma, Nicolas Sarkozy vai evitar qualquer contacto com outros reclusos, garantindo a segurança e impedindo qualquer fotografia não autorizada captada através de telemóveis.A sentença, recorde-se, foi decretada no passado dia 25 de setembro.





Antes de entrar na cadeia de La Santé, Nicolas Sarkozy reiterou que está inocente e que a verdade vai triunfar. Através de uma mensagem nas redes sociais e que foi divulgada momentos antes de entrar na prisão de Paris, o antigo presidente disse que está "a ser fechado" na cadeia.



Por outro lado, Sarkozy escreveu ainda que sente "profunda tristeza pela França, que se vê humilhada pela expressão de uma vingança que elevou o ódio a um nível sem precedentes". Acrescentou ainda que o "preço a pagar é esmagador", mas não especificou o teor da declaração.



Ao jornal La Tribune, no domingo, Sarkozy garantiu que não tem medo de ir preso e que vai manter a cabeça erguida. Embora vá cumprir a pena detido numa cadeia, terá condições especiais na prisão, como ter uma sela própria com uma cama, casa de banho com duche, um frigorífico, uma secretária e luz durante a noite. O ex-presidente francês estará preso mas numa ala separada dos outros reclusos da prisão geral.



A prisão de La Santé, localizada bem no coração de Paris, é conhecida por receber ao longo dos anos figuras históricas e politicas.





Sarkozy foi o 23.º presidente de França tendo ocupado o cargo entre 2007 e 2012. De acordo com o jornal Le Figaro, Sarkozy reuniu-se na passada sexta-feira com o atual chefe de Estado, Emmanuel Macron.



O antigo chefe de Estado foi considerado culpado por ter permitido que dois conselheiros do Ministério do Interior (equivalente ao Ministério da Administração Interna) iniciassem negociações em Tripoli com o objetivo de financiar secretamente a campanha presidencial de 2007.

