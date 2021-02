SARS-CoV-2 com cerca de quatro mil variantes. Farmacêuticas procuram melhorar vacinas

Nadhim Zahawi, o ministro britânico responsável pelo processo de vacinação, considera muito improvável que as atuais vacinas não funcionem contra as novas variantes.”, afirmou Nadhim Zahawi à Reuters.

Apesar de terem surgido milhares de variantes como mutação do vírus na replicação, provavelmente apenas uma minoria muito pequena será importante e alterará o vírus de forma significativa, segundo o British Medical Journal.

“Temos a maior indústria de sequenciamento do genoma – temos cerca de 50 por cento da indústria mundial de sequenciamento de genoma – e estamos a manter uma biblioteca de todas as variantes para estarmos preparados prontos para responder – seja no outono ou depois – a qualquer desafio que o vírus possa apresentar e produzir a próxima vacina”, acrescentou Nadhim Zahawi.

A corrida à vacina

O novo coronavírus – conhecido como SARS-CoV-2 – já matou 2,268 milhões de pessoas em todo o mundo desde que surgiu na China no final de 2019, segundo a Universidade de Medicina Johns Hopkins.

Atualmente Israel está muito à frente do resto do mundo em vacinas per capita de população, seguido pelos Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Bahrein, Estados Unidos e, em seguida, Espanha, Itália e Alemanha.

Segundo os pesquisadores britânicos os dados sobre a inoculação de pessoas com dois tipos diferentes de vacinas podem ajudar a entender se as vacinas podem ser administradas com maior flexibilidade em todo o mundo. Os primeiros dados da investigação sobre as respostas imunológicas devem ser conhecidos em junho.Tanto a injeção de mRNA desenvolvida pela Pfizer e BioNtech e a vacina de vetor viral de adenovírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca estão a ser lançadas no Reino Unido, com um intervalo de 12 semanas, entre duas doses da mesma vacina.

Nova mutação da variante britânica

Uma nova mutação da chamada variante britânica do SARS-CoV-2 foi detetada pelas autoridades sanitárias do Reino Unido, na passada segunda-feira, e os especialistas temem que a mesma reduza a eficácia das atuais vacinas.A chamada variante britânica, que apareceu em setembro e rapidamente se tornou dominante no Reino Unido, já foi detetada em 73 países. Com os Estados Unidos a alertarem para a possibilidade de esta variante ter potencial para agravar a pandemia.

Os cientistas falam de variantes de vírus quando uma série de mutações características de acumulam.

Vários relatórios científicos no Reino Unido alertaram, nas últimas semanas, para o facto de a variante britânica estar também associada a um risco de aumento da mortalidade. Para já os dados são inconclusivos.“É preocupante porque a uma variante mais transmissível, e que parece estar associada a uma maior gravidade da doença, acrescentamos uma mutação que sabemos comprometer a resposta com anticorpos”, afirmou Iñaki Comas, do consórcio espanhol que monitoriza os genomas do coronavírus, ao jornal El País Já o microbiologista Ravi Gupta, da Universidade de Cambridge, criou em laboratório pseudovírus (uma partícula viral que não contém o genoma do vírus) com as mutações características da variante britânica mais o E848K. OsO biólogo Iñaki Comas recorda que as defesas humanas não consistem apenas em anticorpos. Outro componente essencial da resposta são os linfócitos T, células brancas do sangue capazes de destruir células infetados pelo coronavírus. Maior resistência aos anticorpos não implica necessariamente que o vírus escape do exército defensivo do corpo humano.A combinação das mutações Erik e Nelly já foram detetadas em duas outras variantes detetadas pela África do Sul e Brasil.A vacina da farmacêutica norte-americana Novavax já demonstrou eficácia de 89 por cento no Reino Unido, mas apenas de 60 por cento na África do Sul, segundo dados preliminares de um ensaio clínico com 20 mil pessoas.Na mesma linha, também a vacina da norte-americana Johnson & Johnson teve eficácia de 72 por cento nos Estados Unidos, 66 por cento na América Latina e 57 por cento na África do Sul, com base em dados de um ensaio com 44 mil participantes.

As vacinas parecem ser menos eficazes em interromper as infeções do vírus com a mutação Erik, mas oferecem uma imunidade alta contra a Covid.







Para o biólogo colombiano Julián Villabona, da Escola de Higiene e Medicina de Tropical de Londres, “”.A 25 de janeiro, a farmacêutica norte-americana Moderna revelou que os anticorpos gerados pela sua vacina têm capacidade seis vezes menor para neutralizar o vírus em relação à variante sul-africana, acrescenta Villabona.. Além disso, o efeito da mutação de vacinas pode ser diferente a nível individual, mas o efeito a nível da população pode continuar a ser satisfatório”, enfatizou o biólogo colombiano.Uma equipa da Imperial College de Londres descobriu em dezembro uma variante do novo coronavírus com as mutações Erik e Nelly na cidade brasileira de Manaus. E a 12 de janeiro alertou para aPara Villabona a solução para o problema é conhecido de toda a população mundial: vacinar o mais rapidamente possível e, até lá, usar máscaras, distanciamento físico, higienização das maõs e boa ventilação.“A lição que as novas variantes e a mutação E484K nos ensinam é que não devemos subestimar a evolução viral, permitindo que o vírus se dissemine desenfreadamente. Um vírus que não se dissemina é um vírus que não evolui”, acrescentou o professor da Escola de Higiene e Medicina de Tropical de Londres ao El País.