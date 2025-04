Satélite russo ligado a programa de armas nucleares pode estar descontrolado

O satélite Cosmos 2553, lançado pela Rússia semanas antes de invadir a Ucrânia em 2022, teve vários episódios do que parece ser uma rotação errante no ano passado, de acordo com dados do Dopplerradar da empresa de rastreamento espacial LeoLabs e dados óticos da Slingshot Aerospace compartilhados com a Reuters.



Acredita-se que seja um satélite de radar para a inteligência russa, bem como uma plataforma de teste de radiação, o satélite no ano passado tornou-se o centro das alegações dos EUA de que a Rússia há anos vem desenvolvendo uma arma nuclear capaz de destruir redes de satélites inteiros, como o vasto sistema de internet Starlink da SpaceX que as tropas ucranianas têm usado.



As autoridades americanas avaliam que o objetivo do Cosmos 2553, embora não seja uma arma em si, é ajudar a Rússia a desenvolver uma arma nuclear antissatélite. A Rússia negou que esteja a desenvolver uma arma desse tipo e afirma que o Cosmos 2553 se destina a fins de investigação.



A Rússia, uma potência espacial de renome que lançou o primeiro homem do espaço em 1961, está há décadas envolvida numa corrida à segurança com os EUA que, nos últimos anos, se intensificou e se tornou visível para o público, à medida que a órbita da Terra se torna um ponto de acesso à concorrência do sector privado e às tecnologias militares que ajudam as forças terrestres. O satélite Cosmos 2553 tem estado numa órbita relativamente isolada, cerca de dois mil quilómetros da Terra, estacionado num ponto de radiação cósmica que os satélites de comunicações ou de observação normalmente evitam.



Em novembro, a LeoLabs detetou o que pareciam ser movimentos errantes do satélite, utilizando medições de radar Doppler da sua rede global de estações terrestres. Em dezembro, a empresa melhorou a sua avaliação para “alta confiança” de que o satélite estava a cair, com base em dados de radar adicionais e imagens do satélite tiradas por outra empresa espacial, afirmou à Reuters Darren McKnight, um técnico da empresa.



O Ministério russo da Defesa não respondeu a um pedido de comentário.



“Esta observação sugere fortemente que o satélite não está mais operacional”, disse o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um laboratório de ideias com sede em Washington, sobre a análise do LeoLabs.



O comando espacial dos EUA, que segue objetos no espaço e já condenou satélites militares russos no passado, disse ter conhecimento de uma alteração na altitude do Cosmos 2553, mas recusou-se a fornecer mais informações sobre o seu estado atual.



O satélite mostrou anteriormente sinais de comportamento estranho. O Slingshot, cuja rede global de telescópios tem vindo a seguir a nave espacial desde o seu lançamento a 5 de fevereiro de 2022, detetou movimentos em maio de 2024.



"A Slingshot notou que o brilho do objeto se tornou variável, indicando uma potencial queda", avançou um porta-voz da empresa.



Mas, de acordo com as últimas observações da Slingshot, o Cosmos 2553 parece ter-se estabilizado, segundo Belinda Marchand, diretora científica da empresa.



Os serviços comerciais de localização espacial são relativamente recentes, mas estão em rápida evolução e são muito procurados à medida que o número de satélites civis e militares no espaço aumenta.



O Departamento de Defesa dos EUA e as forças armadas de outros países, empenhados em evitar erros de cálculo militares, fizeram da melhoria da visão em órbita uma grande prioridade para melhor distinguir entre vários tipos de manobras de naves espaciais e se os objetos são bens civis ou militares.



A Rússia, disse um porta-voz do Comando Espacial dos EUA, alegou que a missão do Cosmos 2553 é testar instrumentos de bordo num ambiente de alta radiação, “mas isso não corresponde às suas caraterísticas”.



“Esta inconsistência, aliada a uma vontade demonstrada de atingir objetos em órbita dos EUA e dos Aliados, aumenta o risco de perceção errada e de escalada”, disse o porta-voz.



O Cosmos 2553 é uma das dezenas de satélites russos no espaço com suspeitas de ligações aos seus programas militares e de inteligência. O país viu o Starlink da SpaceX, uma formidável constelação de milhares de satélites, como um alvo militar legítimo, já que as tropas ucranianas usam o serviço em conjunto com armas no campo de batalha.



Moscovo, bem como a China e os EUA, estão a investir dezenas de milhares de milhões de dólares em capacidades espaciais militares e a testar secretamente uma série de tecnologias em órbita que podem ter utilizações militares hostis, o que suscita preocupações quanto a erros de cálculo e leis de justificação de alvos no caso de um futuro conflito espacial.



Nos últimos anos, os Estados Unidos abraçaram mais abertamente o espaço como uma arena militar, envolvendo em segredo grande parte das suas atividades militares e de inteligência cósmica e confiando fortemente em empresas privadas, como a SpaceX de Elon Musk, para os principais programas. CAIXA



Mallory Stewart, ex-secretário de Estado Adjunto para o Controlo de Armas, Dissuasão e Estabilidade do presidente Joe Biden, afirmou em 2024 que a Rússia está “a considerar a incorporação de armas nucleares nos seus programas de contra espaço”.



Três funcionários dos EUA familiarizados com os serviços secretos acrescentaram que o momento das alegações se baseou em grande parte no lançamento de um satélite que identificaram como Cosmos 2553, o que aumentou a compreensão de Washington sobre o desenvolvimento da Rússia no programa.