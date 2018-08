"Saudade de Paris" junta restos de alta-costura e "sabor" cabo-verdiano

Lusa29 Ago, 2018, 11:46 | Mundo

A marca `Saudade de Paris` nasceu em 2016, pelas mãos de Vilson Rocha, de raízes cabo-verdianas, e Jonathan Kirschstetter. Nesse mesmo ano recebeu o prémio Positive Planet Awards na fundação Louis-Vuitton, em Paris, uma distinção para iniciativas sustentáveis que privilegiam a proteção do planeta, e, desde novembro de 2017, conta com uma `loja-ateliê` no centro da capital francesa.

O número 69 da Rue Maubeuge, no 10.º bairro de Paris, foi o espaço escolhido para desenhar, cortar, costurar, expor e vender as peças concebidas por Vilson Rocha, o estilista parisiense com raízes familiares na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, que defende uma forma diferente de ver a moda.

"É uma maneira alternativa porque é uma forma de economia que é diferente porque tudo é pensado para ser feito aqui em Paris: os tecidos, a fabricação. É 100% `made in Paris`, aqui, neste ateliê", contou à Lusa o estilista francês, num português tímido porque poucas vezes o fala.

Ao princípio, Vilson e Jonathan queriam apostar simplesmente em criar peças bonitas e tecnicamente "irrepreensíveis", mas o conceito ganhou uma dimensão mais ética e ecológica quando descobriram "uma caverna de Ali Babá, cheia de tesouros em tecidos que vinham de casas de luxo e que estavam destinados à destruição".

No fundo - continuou Vilson Rocha - é uma "forma de economia positiva" e de "pensar o planeta de forma diferente" que consiste em levar para a moda o conceito de `upcycling`, ou seja, a reutilização criativa de tecidos destinados ao lixo.

"Vamos à procura dos tecidos nas grandes casas de moda aqui em Paris e assim recuperamos cinco, 10 metros de tecidos. É, por isso, que cada roupa é de edição limitada. Os tecidos vêm da casa Vuitton, Givenchy, Hermès, algumas peças que vêm da Dior. Depois há Céline, Kenzo", descreveu o estilista.

O resultado são peças personalizadas com edição limitada, vendidas com "um certificado de autenticidade com o nome e o número do exemplar" e, "em geral, não há mais do que quatro peças com o mesmo tecido". Como numa prova de artista numerada.

"Não é muito como uma obra de arte, mas uma forma de dizer que há unicamente quatro peças no mundo e eu tenho o número um ou dois ou três ou quatro e o quatro é a última peça. É uma maneira de dizer que eu fiz a peça e eu fiz a peça para si. Os nossos destinos estão ligados. É a saudade. A saudade é isto", explicou.

`Saudade de Paris` refere-se, também, à saudade dos primórdios da `haute couture` francesa em que, por exemplo, Gabrielle Chanel começou por criar, também numa loja, modelos exclusivos feitos sob medida e em escala artesanal.

"É por isso que é um tipo de Saudade de Paris porque é a saudade de um tempo que passou mas que tentamos reviver na maneira de fazer mas com um estilo contemporâneo", acrescentou.

A loja `Saudade de Paris`, aberta ao público e a ecoar músicas como `Ténpu ki bai` da cabo-verdiana Mayra Andrade, também tem um ateliê no qual Vilson confeciona as peças, a partir de apenas alguns modelos que declina em diferentes criações graças à diversidade de tecidos.

O nome da loja é, ainda, uma referência às cartas que os seus avós de Cabo Verde lhe enviavam e que acabavam todas com a frase "com saudades".

A palavra "saudadeur" - uma contração de saudade` com o termo francês `ambassadeur` - também aparece impressa em t-shirts brancas e é sinónimo de embaixador de uma nova forma de vestir contra a produção em grande escala.

"Saudador é uma pessoa que tem estilo, que não se cola às modas porque as modas passam. É apenas uma maneira de ver a vida, com estilo e ética, mas não é por ser ecológico que tem de ser feio", explicou, sublinhando que a marca pretende captar a "essência de Paris" que "não significa seguir as modas, mas ter estilo".

As calças, casacos, camisas, bermudas e calções, feitos por medida e com tecidos da alta costura, acabam por ser "um luxo acessível" e "o modelo de negócio funciona" ainda que sejam necessárias algumas explicações junto dos clientes.

"Tem que se transmitir a mensagem a cada cliente, a cada pessoa porque eles não entendem logo qual é a nossa mensagem porque neste mundo em que estamos a viver há muitas roupas e regressar para uma moda mais ética e mais `slow fashion` é ser um pouco extraterrestre aqui em Paris", concluiu.

A coleção, unissexo, é descrita como minimalista, tendo em conta que "cada peça é como uma página branca na qual o tecido imprime um estilo" e como "chic streatwear" já que "o lado elegante das peças pode transformar-se em `streatwear`" em função da forma como se coordenam as peças `saudadeur` com outras roupas e acessórios.

Além dos coordenados em exposição na loja - desde casacos e `smokings` inspirados nos quimonos japoneses, a camisas e vestidos com golas em vinil e padrões originais - há também colares, pulseiras, sacos e almofadas que Vilson realiza, sozinho, no ateliê.

No futuro, o seu "sonho" é abrir uma "Saudade de Paris" no Japão.