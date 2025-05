Save The Children preve apoiar três milhões de moçambicanos com 70,4 ME até 2027

"Esta estratégia marca o início de um novo capítulo. Seremos mais colaborativos, mais integrados e mais responsáveis perante as crianças. Convidamos todos os nossos parceiros a caminharem connosco, a colocar as crianças no centro do futuro de Moçambique, não apenas em palavras, mas em ações concretas", disse a diretora nacional da Save the Children Moçambique, Ilaria Manunza, citada num comunicado da ONG.

O "plano ambicioso", lançado hoje em Maputo, visa reforçar os direitos das crianças em Moçambique e promover mudanças nas áreas de proteção infantil, educação inclusiva, resiliência climática e igualdade de género.

A nova Estratégia 2025-2027 prevê apoiar pelo menos 2,1 milhões de crianças, com base em cinco objetivos principais, entre os quais está a expansão do acesso a uma educação segura e inclusiva, reforço da proteção contra a violência, abuso e uniões prematuras, bem como a ampliação dos direitos das crianças e a sua participação cívica.

A Save The Children apontou ainda a construção de resiliência climática através de meios de subsistência verdes e proteção social adaptativa e a garantia de um "começo de vida saudável" como parte dos cinco objetivos da Estratégia para os três anos, que coloca a criança no centro.

"A nova estratégia surge num momento crítico em que as crianças enfrentam crescentes desafios provocados por alterações climáticas, conflitos armados, instabilidade económica e desigualdades estruturais", lê-se ainda no documento.

Para o novo ciclo, a Save The Children compromete-se a integrar inovação digital "baseada em inteligência artificial" nos seus programas, transferir o poder para atores locais e fortalecer "parcerias significativas" com o setor privado.

"Pretende ainda eliminar barreiras setoriais, promovendo programação integrada nas mesmas comunidades, assegurando apoio mais holístico e sustentável para as crianças", referiu a Save The Children.

"Esta estratégia demonstra o que significa uma verdadeira parceria, trabalhar com o Governo e com as comunidades para gerar mudanças duradouras. No período da estratégia anterior, expandimos os serviços de nutrição e aproximámos os cuidados às famílias que mais precisam. Saudamos o compromisso da Save the Children com um desenvolvimento equitativo, liderado localmente, para cada criança moçambicana", disse Chadreque Muluana, do Ministério da Saúde de Moçambique, citado também no documento.

O plano Estratégico 2022-2024 da Save The Children apoiou pelo menos 2,2 milhões de pessoas, 1,4 milhões das quais crianças, com um investimento total de 89,5 milhões de dólares (78,8 milhões de euros).