"Se não pagarem, não os defendo". Trump volta a questionar compromisso dos EUA com a NATO

(em atualização)





"Se não pagarem o suficiente, não os vou defender", afirmou o presidente norte-americano em declarações aos jornalistas a partir da Casa Branca. Para Donald Trump, os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte "deviam pagar mais".







"O meu maior problema com a NATO (...) é que se os Estados Unidos tivessem um problema e nós ligássemos para França ou para outros países que não vou mencionar e disséssemos 'temos um problema', acha que eles viriam ajudar-nos, como deveriam fazer? Não tenho a certeza", afirmou Donald Trump.







Ainda na passada semana, Donald Trump assegurava o seu apoio ao Artigo 5º da NATO, que prevê a assistência mútua entre aliados em caso de agressão, uma garantia deixada aquando da visita do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, à Casa Branca.











Há várias décadas que os países europeus reduziram as despesas militares com base na segurança conferida pela aliança com Washington, ao abrigo da NATO. Em 2024, os EUA gastaram quase 3,3 por cento do PIB em defesa e têm apelado aos europeus para que aumentem os seus gastos nessa área.







Donald Trump tem defendido nas últimas semanas que os países-membros da NATO devem gastar pelo menos 5 por cento do seu PIB em defesa.



Em fevereiro de 2024, ainda como candidato do Partido Republicano, Donald Trump incitou a Rússia a "fazer o que bem entendesse" a qualquer Estado-membro da NATO que não cumprisse com as metas de investimento em Defesa.