"Se nos fazem isto a nós, imaginem o que eles não fazem a prisioneiros palestinianos"

"Todos nós temos experiências muito semelhantes nesta detenção na prisão israelita. Temos experiência em ver camaradas a serem espancados e levados (...). Tivemos experiências de várias horas algemados e de sermos provocados por um ministro israelita", relatou Mariana Mortágua à saída do aeroporto.



A deputada bloquista afirmou ainda que os ativistas não são "heróis". "Estamos a fazer o que os nossos governos não estão a fazer", vincou. Lançou ainda críticas ao Governo português pela ausência de sanções contra Telavive.



O ativista Miguel Duarte contou que todos passaram "fome e sede". "Fomos algemados, fomos vendados, fomos postos dentro de autocarros-prisão".



Acrescentou ainda que as celas "estavam completamente sobrelotadas" e que alguns dos detidos estiveram mais de 48 horas sem água ou comida.



"Temos camaradas que têm diabetes que estiveram três dias sem receber insulina. Fomos postos em jaulas ao sol durante muito tempo", continuou.



"Não existem direitos de prisioneiros nas prisões israelitas, se nós tivemos alguma proteção às nossas vidas e à nossa integridade física foi porque somos europeus, temos mobilizações pelo apoio à flotilha. Temos de fazer o mesmo pelos palestinianos".