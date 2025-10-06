"Se nos fazem isto a nós, imaginem o que eles não fazem a prisioneiros palestinianos"
À chegada a Lisboa, a deputada bloquista Mariana Mortágua destacou que os ativistas perceberam "a diferença naquela prisão entre ser europeu e ser palestiniano". Por muito difícil que tenha sido, reconheceu, e "que tenha havido abusos - que houve - isso deu-nos uma ideia do grau de impunidade dos israelitas contra palestinianos".
A deputada bloquista afirmou ainda que os ativistas não são "heróis". "Estamos a fazer o que os nossos governos não estão a fazer", vincou. Lançou ainda críticas ao Governo português pela ausência de sanções contra Telavive.
O ativista Miguel Duarte contou que todos passaram "fome e sede". "Fomos algemados, fomos vendados, fomos postos dentro de autocarros-prisão".
Acrescentou ainda que as celas "estavam completamente sobrelotadas" e que alguns dos detidos estiveram mais de 48 horas sem água ou comida.
"Temos camaradas que têm diabetes que estiveram três dias sem receber insulina. Fomos postos em jaulas ao sol durante muito tempo", continuou.
"Não existem direitos de prisioneiros nas prisões israelitas, se nós tivemos alguma proteção às nossas vidas e à nossa integridade física foi porque somos europeus, temos mobilizações pelo apoio à flotilha. Temos de fazer o mesmo pelos palestinianos".