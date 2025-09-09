Sebastien Lecornu é o novo primeiro-ministro de França





O próximo primeiro-ministro enfrentará a tarefa de unir o parlamento para aprovar o orçamento do próximo ano, com a França sob pressão para reduzir um défice que é quase o dobro do teto de 3% da União Europeia e uma dívida equivalente a 114% do PIB.







Prevêem-se protestos em massa nas ruas, com 80 mil elementos das forças de segurança de prontidão por todo o país.



Lecornu, o leal





Macron confiou a Lecornu a tarefa de “construir os acordos necessários para as decisões dos próximos meses”, anunciou o Eliseu.





"Sébastien Lecornu foi instruído a consultar as forças políticas representadas no Parlamento com o objetivo de adotar um orçamento para a nação e construir os acordos necessários para as decisões dos próximos meses", disse a Presidência. "Após essas discussões, será que a nova primeira-ministra proporá um governo ao presidente da República", acrescentou.







Lecornu torna-se o sétimo primeiro-ministro de Emmanuel Macron e o quinto desde 2022. De acordo com a cadeia francesa RFI, este feito nunca foi observado. A Quinta República é conhecida por ter conseguido garantir estabilidade política. No entanto, mergulhou numa crise sem precedentes desde a dissolução da Assembleia Nacional em junho de 2024.



Aos 39 anos, o ex-senador normando tornou-se inabalável para o Governo desde 2017. Desenvolveu um portfólio ultra-sensível em tempo de guerra na Ucrânia, e estabeleceu-se como um leal e íntimo do Chefe de Estado, Macron.





Com esta nomeação, Macron afasta a realização de novas eleições, como pretendia parte da oposição, nomeadamente a União Nacional (extrema-direita) e a França Insubmissa (LFI).



Segundo o Eliseu, após as discussões com as forças parlamentares, "caberá ao novo primeiro-ministro propor um Governo ao Presidente da República".



"A ação do primeiro-ministro será pautada pela defesa da nossa independência e do nosso poder, pelo serviço ao povo francês e pela estabilidade política e institucional para a unidade do país", refere a nota da presidência francesa.



Macron diz que "está convicto de que, com base nestas princípios, é possível um acordo entre as forças políticas, respeitando as convicções de cada uma".



Reações



Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Rassemblement National, já reagiu no X deixando um recado a Macron: “O presidente está a disparar a última bala do macronismo, abrigado com o seu pequeno grupo de apoiantes. Após as inevitáveis eleições legislativas, o próximo primeiro-ministro chamar-se-á Jordan Bardella.





Jean-Luc Mélenchon, atual líder do movimento França Insubmissa, critica Macron ironizando que o presidente encara esta decisão como se “tudo fosse voltar ao normal”.



Mélenchon ainda que “só a saída de Macron pode pôr fim a esta triste comédia de desprezo pelo Parlamento, pelos eleitores e pela decência política”, escreveu no X.







Entretanto, esta terça-feira, François Bayrou apresentou formalmente a demissão a Macron.



, que perdeu na segunda-feira a moção de confiança e fica agora a gerir os assuntos correntes até ser substituído.