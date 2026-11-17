A partir de 2022, o Cunene, que viveu décadas de seca severa, beneficiou de três grandes infraestruturas para abastecer população e gado, no âmbito do Programa de Combate aos Efeitos da Seca no Sul de Angola, lançado em 2019, com investimento global de 4,2 mil milhões de dólares para as províncias do Cunene, Huíla e Namibe, para captação, transporte, armazenamento, tratamento e distribuição de água.

Há quatro anos está em funcionamento o Canal do Cafu, no município de Ombanja, e desde setembro deste ano, as barragens do Ndue e Calucuve, no município de Cuvelai, encontrando-se em construção a barragem de Itaíta, no município da Cahama.

Ao longo da estrada, nos cerca de 200 quilómetros entre Ondjiva, capital do Cunene, e a barragem de Calucuve, a visão alcança uma vegetação verde, graças às chuvas que começaram a cair na segunda quinzena de outubro, ainda sem grande regularidade.

Entre a vegetação, quimbos [pequenas aldeias constituías por casas de construção rudimentar], gado bovino e caprino, complementam o cenário visual ao longo da via.

Sobre os novos tempos, Altina Ndaleluama recorda primeiro que antes não havia água e que "nos meses de setembro era mesmo seca de verdade".

"Mas agora agradecemos essa água que temos, eu sei que toda a população está feliz, porque temos a corrente. Mesmo o nosso gado também está feliz", afirmou a camponesa, lembrando as longas distâncias que os pastores percorriam à procura de água para os animais.

Altina Ndaleluama diz mesmo que antes a vida naquela região "era precária", porque a população tinha de se levantar cedo à procura de água.

Abel Domingos, técnico informático, de 24 anos, manifestou-se feliz pelo agora acesso fácil à água, antes só possível caminhando longas distâncias, frisando que a zona enfrentou tempos de seca, mas não extrema, porquanto conseguiam cultivar massango, milho, tomate, cebola e outros produtos.

Já Maria Lídia, 57 anos, mãe de sete filhos e viúva, está muito satisfeita com a chegada da água, lembrando que antes o gado morria, as pessoas sofriam, ficavam doentes, porque consumiam a água do rio que não era tratada.

Mesmo estando distante do canal, Maria Lídia sente-se aliviada por ter água para o consumo da família, apontando algum desalento porque vai ter de a carregar até casa.

Manuel Muanda, 53 anos, criador de gado na região do Calucuve, disse que está a ver "benefícios ótimos" com a barragem ali construída, salientando que outrora houve problemas devido à seca.

"O gado já não morre por falta de água, hoje é só alegria", referiu, sublinhado que foram tempos muito difíceis, porque, "não existia água, o rio é intermitente, deixava um bocadinho de água, mas não chegava ao período da chuva e assim a transumância era um facto, para ir a outras regiões à procura de água".

Apesar de algumas possibilidades para os alimentar, chegou a perder 15 cabeças e gado bovino e a percorrer cerca de 50 quilómetros de distância em busca de água e forragem para os animais, "mas os demais perdiam muito gado".

Com o surgimento da barragem, acrescentou o pecuário, dono de mais de 100 animais, a região começou a receber muito gado de outras zonas. Este criador é natural da província da Huíla, outra região do sul do país, igualmente afetada pela seca, e instalou-se há muitos anos no Cunene, na localidade de Calucuve, mais favorável à atividade da pastorícia, à procura "da sobrevivência do gado", contou.

Está próximo da albufeira, a 200 metros, por isso diz que o seu benefício é na primeira hora, mas a água ainda não chega de facto à sua casa, para consumo próprio, ainda tem de ser transportadas.

"Mas é muito cedo para já nos precipitarmos em dizer que devíamos ter água canalizada, vamos esperar que, da mesma maneira que o Governo pensou em pôr água para os populares se beneficiarem, também coloquem água canalizada até às nossas residências", acrescentou.

A época chuvosa em Angola já vai no seu terceiro mês, desde o seu início oficial, mas no Calucuve, segundo Manuel Muanda, ainda não se registou com intensidade, dando apenas alguns sinais, insuficientes para se começar a lavrar.

A barragem de Calucuve tem 31,6 metros de altura, 2.184 metros de comprimento e uma capacidade de armazenamento de 141 milhões de metros cúbicos, integrando um canal adutor, com 240 quilómetros de extensão, 22 chimpacas (reservatórios de água), 44 bebedouros e 22 fontanários.