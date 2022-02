Secessão em vez de invasão? Rússia poderia reconhecer independência de Donbass

A Duma russa aprovou hoje a moção proposta pelo grupo parlamentar comunista com 351 votos a favor e apenas 16 deputados a votarem contra e um a abster-se, refere a estação Russia Today . A moção consiste num apelo ao poder executivo para que reconheça a independência das regiões de Donetsk e Lugansk, situadas na Ucrânia oriental e palco, até agora, de uma guerra de desgaste entre o Exército ucraniano e as milícias separatistas locais apoiadas por Moscovo.





A iniciativa diplomática proposta pelo parlamento, a ser adoptada pelo Kremlin, criaria um novo cenário, desmentindo parcialmente as previsões ocidentais de uma iminente invasão da Ucrânia, mas confirmando-as também parcialmente, no sentido em que seria mais um passo para o desmembramento do país.





Se o passo anterior - separação da Crimeia - evoluiu no sentido de uma anexação russa, o formato da solução adoptada pelo Kremlin para o Donbass apresentaria algumas diferenças e é duvidoso que apontasse exactamente no mesmo sentido. Mas, globalmente, não deixaria de criar um ou dois Estados-satélites da Rússia, em antigos territórios ucranianos, com uma forte componente demográfica de origem russa.