Secretário da Defesa dos EUA garante que operação "Projeto Liberdade" no Estreito de Ormuz é temporária
Preços do petróleo caem, mas mantêm-se acima dos 100 dólares por barril
Os contratos futuros do petróleo Brent caíram mais de 1% para 112 dólares por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo norte-americano recuaram para pouco menos de 104 dólares por barril.
Os investidores acompanham de perto o frágil acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irão, com os preços do petróleo a manterem-se firmemente acima dos 100 dólares por barril, enquanto a disputa no Estreito de Ormuz se prolonga.
Coreia do Sul investiga causas de incêndio em navio no estreito de Ormuz
Fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul indicaram, em declarações à agência noticiosa Yonhap, que as autoridades estão a tentar "verificar" se houve um ataque, tal como afirmou segunda-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
AS fontes sublinharam que "não há vítimas" entre a tripulação sul-coreana do navio, operado pela empresa HMM.
A própria HMM declarou que, "para já, não é claro se o incidente foi causado por um ataque externo ou por uma falha interna", antes de acrescentar que o navio, o Namu, será transferido para os Emirados Árabes Unidos (EAU), enquanto prosseguem as investigações sobre o sucedido na embarcação, a bordo da qual se encontravam 24 tripulantes . seis sul-coreanos e 18 estrangeiros.
Por seu lado, a Presidência da Coreia do Sul convocou uma reunião para o dia de hoje para discutir uma possível resposta ao incidente com o navio, de bandeira panamiana, segundo a sua porta-voz, Kang Yu Jung, sem que, para já, tenham sido divulgados pormenores nem existam informações sobre uma decisão por parte de Seul.
Trump sublinhou na segunda-feira que as forças norte-americanas tinham afundado sete lanchas iranianas no âmbito da iniciativa 'Projeto Liberdade', que tem como objetivo declarado escoltar navios mercantes afetados pelo bloqueio do estreito de Ormuz, antes de afirmar que "o Irão efetuou alguns disparos contra países não envolvidos, incluindo um navio mercante sul-coreano".
"Talvez seja o momento de a Coreia do Sul se juntar à missão", afirmou.
Nesse sentido, Seul anunciou que vai "reavaliar cuidadosamente a sua posição" relativamente a uma eventual participação nas operações norte-americanas no Estreito de Ormuz.
Sem se comprometer com uma eventual mudança, o ministério da Defesa sul-coreano indicou que pretende "reexaminar cuidadosamente a sua posição" tendo em conta o direito internacional, a segurança das rotas marítimas internacionais, a aliança com os Estados Unidos e a situação de segurança na península coreana.
O Governo sul-coreano recordou, por outro lado, que "participa ativamente" nas discussões internacionais sobre a cooperação destinada a garantir uma passagem segura pelo estreito de Ormuz.
(Lusa)
UE prepara-se para eventual escassez de combustível
O comissário europeu para a Energia afirmou hoje que, por enquanto, não há problemas de abastecimento de hidrocarbonetos na UE devido ao bloqueio do estreito de Ormuz, mas acrescentou que a UE está a preparar-se para uma possível escassez.
"Esperamos não chegar a esse ponto, mas estamos a preparar-nos (...), a esperança não é uma estratégia", acrescentou o social-democrata dinamarquês.
"Muito cedo para dizer quando voltaremos a uma situação normal" salientou o comissário, acrescentando que, mesmo que isso aconteça, "na melhor das hipóteses, a situação é muito grave", porque alguns dos danos nas infraestruturas energéticas no Golfo Pérsico, especialmente no Qatar, levarão anos a recuperar.
"O mundo enfrenta aquela que é provavelmente a crise energética mais grave da história, uma crise que está a por à prova a resiliência das economias, das sociedades e das nossas alianças", afirmou Jørgensen, que elevou para 30.000 milhões de euros o montante adicional gasto na compra de combustíveis fósseis "sem receber qualquer fornecimento extra".
Para além de mitigar a volatilidade a curto prazo, o comissário insistiu que, a longo prazo, a União Europeia (UE) deve acelerar os esforços para "construir uma resiliência duradoura através de interligações mais sólidas, uma maior diversificação, a expansão das energias limpas e uma integração mais profunda do mercado".
O alto funcionário comunitário concluiu que a "lição crucial" da crise do Ormuz é que "a dependência energética não é apenas uma questão económica, mas também uma vulnerabilidade estratégica".
(Lusa)
Ativistas da "Flotilha de Gaza" vão continuar detidos até domingo
Os tribunais israelitas prolongaram até domingo a prisão preventiva dos dois ativistas da "Flotilha de Gaza" detidos ao largo da costa da Grécia, informou a ONG Adalah à AFP.
Os dois foram detidos juntamente com outros cerca de 170 ativistas, quando o Exército israelita intercetou cerca de metade dos navios pertencentes à Flotilha Global Sumud, a cerca de 100 quilómetros a oeste da ilha grega de Creta, em águas internacionais.
No entanto, no caso destes dois, Israel decidiu extraditá-los para o seu território para serem julgados. Os demais ativistas foram levados para a Grécia e libertados.
Abukeshek e Ávila estão em greve de fome desde a detenção e estão a ser interrogados por agentes israelitas.
Ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros viaja para a China
Trump recusa dizer se cessar-fogo ainda está em vigor
Irão acusa EUA de matar cinco civis
A acusação iraniana contradiz uma afirmação do almirante norte-americano Brad Cooper, que disse que as forças do Comando Central afundaram seis navios da IRGC que tentaram interferir na missão americana de escolta de navios.
Maersk anuncia que um dos seus navios atravessou o estreito de Ormuz
A gigante dinamarquesa do transporte de mercadorias em contentores Maersk informou hoje que um dos seus navios, o Alliance Fairfax, com pavilhão norte-americano, atravessou o estreito de Ormuz, escoltado pela Armada dos Estados Unidos.
"O Alliance Fairfax, um navio que transporta veículos e arvorando pavilhão americano, operado pela Farrell Lines, Inc., uma filial da transportadora americana Maersk Line Limited (MLL), atravessou o estreito de Ormuz e deixou o golfo Pérsico a 04 de maio", indicou a Maersk num comunicado transmitido à agência de notícias France-Presse.
"A travessia decorreu sem incidentes e todos os membros da tripulação estão sãos e salvos", precisou a armadora. O navio foi "acompanhado por meios militares norte-americanos", acrescentou.
O navio de carga "encontrava-se no golfo Pérsico quando eclodiram as hostilidades entre os Estados Unidos e o Irão em fevereiro e não pôde partir devido a preocupações persistentes em matéria de segurança", indicou a transportadora.
Dois navios mercantes com bandeira norte-americana conseguiram atravessar "com sucesso" a passagem estratégica, anunciou na segunda-feira o CentCom, o comando militar dos Estados Unidos para a região.
Desde a ofensiva israelo-norte-americana de 28 de fevereiro, o Irão controla o estreito de Ormuz, por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito. Washington respondeu com um bloqueio dos portos iranianos.
Um cessar-fogo está em vigor desde 08 de abril, mas foi fragilizado na segunda-feira por confrontos entre iranianos e norte-americanos na zona do estreito de Ormuz e por bombardeamentos e lançamento de drones do Irão contra um dos seus vizinhos do Golfo, os Emirados Árabes Unidos.
MNE iraniano defende que "não há soluções militares" para Estreito de Ormuz
"Os acontecimentos em Ormuz deixam claro que não existem soluções militares para uma crise política", destacou Araqchi numa mensagem na rede social X.
O chefe da diplomacia iraniana alertou ainda os EUA e os Emirados Árabes Unidos (EAU) para que desconfiem daqueles que os querem "arrastar de volta para o lamaçal".
c/ Lusa