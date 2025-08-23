Secretário de Defesa dos EUA demite o chefe da Agência de Inteligência do Pentágono

Contra a opinião da Casa Branca, que declarou os bombardeamentos da denominada "Operação Martelo da Meia-Noite", como um sucesso esmagador, a avaliação inicial da agência do Pentágono concluiu que a campanha teve um impacto "limitado".

Finalmente, e num breve comunicado enviado aos principais meios de comunicação americanos, um porta-voz da agência confirmou que Kruse "já não exerce o cargo de diretor" da mesma, que passará a ser ocupado provisoriamente pela sua até agora adjunta, Christine Bordine.

Fontes do Congresso dos EUA, sob condição de anonimato, confirmaram à NBC que a demissão de Kruse foi atribuída a uma "perda de confiança" na sua capacidade de gerir o cargo, sem dar mais detalhes.

Por outro lado, fontes do Departamento de Defesa confirmaram outras duas demissões, a da chefe da Reserva da Marinha, a vice-almirante Nancy Lacore, e a do supervisor do Comando Especial de Guerra Naval, o vice-almirante Milton Sands, também sem mais explicações.