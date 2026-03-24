Secretário de Estado das Comunidades quer criar comunidade económica dos portugueses

Em entrevista ao Programa Decisão Nacional, da RTP Internacional, Emídio de Sousa revelou que já há empresários de 40 nacionalidades representados no Fórum Portugal Nação Global e que espera que o numero de inscritos seja superior aos 300 previamente definidos como meta.

O secretário de Estado considera que o encontro que esta a ser organizado vai ser "totalmente diferente" das experiencias anteriores que juntaram empresários e que segundo considerou não foram bem sucedidas.

Proposta para revisão do regime jurídico dos professores de português no estrangeiro está pronta

Nesta entrevista o secretário de Estado das Comunidades revelou ainda que a proposta do Governo para a alteração do Regime Jurídico dos Professores de Português no Estrangeiro já está pronta e vai entrar na fase de negociação com os sindicatos.

Emídio de Sousa escusa-se a falar em concreto dos aumentos propostos, considerando que podem ir de zero ate mais de 50 por cento mas adianta que gostaria que fosse possível alcançar um acordo com os sindicatos para que o regime pudesse ser aplicado já no próximo ano letivo.









O embrião desta intenção vai ser o Fórum Portugal Nação Global que se realiza nos dias 29 e 30 de abril, no CCB, em Lisboa e que pretende reunir empresários da diáspora com empresários nacionais e entidades públicas, fomentando assim oportunidades de negócio.