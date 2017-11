Secretário de Estado das Comunidades visita primeiro povoado português no Brasil

Lusa28 Nov, 2017, 13:37 | Mundo

Segundo uma nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, durante a sua visita oficial, José Luís Carneiro passará por Porto Alegre, Pelotas, Santos, Belém do Pará e São Luís do Maranhão.

Em Santos, visitará São Vicente, o primeiro povoado fundado pelos portugueses no Brasil em 1532.

Os portugueses instalaram ali os símbolos do poder organizado, construindo um pelourinho, uma igreja e uma câmara, e realizaram, em 22 de agosto de 1532, as primeiras eleições em todo o continente americano.

Também nesta cidade, o secretário de Estado participará na inauguração do Teatro Comendador Arménio Mendes, onde terá lugar uma homenagem póstuma ao empresário, falecido no passado mês de outubro.

Arménio Mendes, natural de Leiria, emigrou para o Brasil em 1963 e tornou-se um dos maiores empresários daquele país, em áreas como imobiliário, turismo ou construção civil. Conhecido como ?pai` da Baixada Santista, era desde 2008 cônsul honorário de Portugal em Santos.

O governante vai também atribuir a Placa de Mérito das Comunidades ao Centro Cultural Português de Santos, enquanto o embaixador português em Brasília, Jorge Cabral, entregará a Ordem de Mérito ao Grémio Literário e Recreativo de Belém do Pará.

A condecoração ao grémio, que celebrou este ano o seu 150.º aniversário, foi atribuída no Dia de Portugal pelo Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nas diferentes cidades, José Luís Carneiro irá encontrar-se com membros das comunidades portuguesas e lusodescendentes, reunindo-se com associações portuguesas e com conselheiros das comunidades.

José Luís Carneiro terá ainda encontros com os governadores dos Estados do Rio Grande do Sul, Belém do Pará e São Luís do Maranhão e com os autarcas de Pelotas, Porto Alegre e São Luís de Maranhão.