Secretário de Estado dos EUA chega a Telavive no início de viagem ao Médio Oriente

Rubio, cujo avião aterrou no aeroporto Ben Gurion, perto de Telavive, deverá voar para Jerusalém antes das conversações com os líderes israelitas no domingo, durante as quais apresentará a proposta do Presidente Donald Trump para assumir o controlo da Faixa de Gaza, que foi devastada por mais de 15 meses de guerra.

De regresso de Munique, na Alemanha, onde participou numa conferência sobre segurança, o chefe da diplomacia norte-americana deverá encontrar-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, e segue daí para Riade, onde deverá encontrar-se com responsáveis russos e ucranianos, escreve a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Netanyahu, animado pela sua recente visita a Washington, onde obteve o apoio de Donald Trump, declarou hoje que apreciava o "apoio total" de Donald Trump às próximas decisões de Israel sobre a Faixa de Gaza.

"Os Estados Unidos apoiarão qualquer decisão que tomem", escreveu Trump na sua rede social Truth Social.

Rubio chega a Israel no mesmo dia em que o Hamas libertou três reféns israelitas na Faixa de Gaza, em troca de prisioneiros palestinianos libertados por Israel, a sexta troca desde o início das tréguas, que quase caíram por terra esta semana.

O acordo de cessar-fogo entrou em vigor a 19 de janeiro, após 15 meses de guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em solo israelita a 7 de outubro de 2023.

Durante as conversações, o chefe da diplomacia norte-americana deverá discutir a segunda fase do acordo de cessar-fogo, que prevê a libertação de todos os reféns e o fim definitivo da guerra.

De acordo com uma fonte próxima das negociações, citada pela AFP, os mediadores esperam iniciar as conversações sobre esta segunda fase "na próxima semana em Doha", antes de uma fase final dedicada à reconstrução de Gaza.

Washington declarou-se aberto a propostas dos países árabes sobre Gaza, mas sublinha que "o único plano neste momento é o de Trump".

Trump propôs que os Estados Unidos assumissem o controlo do território palestiniano e transferissem os seus habitantes para a Jordânia e o Egito, que se opõem a isso.

"De momento, o único plano, eles não gostam dele, mas o único plano é o de Trump, por isso, se eles têm um plano melhor, agora é a altura de o apresentar", disse o Secretário de Estado dos EUA na quinta-feira.