Secretário de Estado dos EUA telefona a primeiro-ministro do Camboja para impulsionar paz com Tailândia

Segundo um comunicado do Departamento de Estado, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos expressou durante a chamada telefónica "preocupação com a violência em curso entre o Camboja e a Tailândia" e "reiterou o desejo de paz do Presidente Trump e a necessidade de aplicar integralmente os Acordos de Paz de Kuala Lumpur".

Reafirmou também que os Estados Unidos estão "disponíveis para facilitar as negociações para garantir a paz e a estabilidade entre o Camboja e a Tailândia".

A Tailândia e o Camboja iniciaram na quarta-feira quatro dias de negociações para tentar encontrar uma solução pacífica para os confrontos militares na fronteira, onde as hostilidades que eclodiram no início de dezembro já fizeram pelo menos 86 mortos.

Os dois países asiáticos mantêm uma longa disputa sobre a soberania de vários territórios ao longo da fronteira comum, mapeada por França em 1907, quando o Camboja fazia parte da Indochina Francesa.

Desde 07 de dezembro que os Exércitos tailandês e cambojano estão em combate em vários pontos dos seus cerca de 820 quilómetros de fronteira.

Trump mediou o conflito em julho passado, quando vários dias de confrontos fronteiriços fizeram cerca de 50 mortos. O republicano revelou que ambos os países concordaram então com um cessar-fogo, depois de os ter ameaçado com retaliações comerciais.

Em outubro, o chefe de Estado norte-americano presidiu em Kuala Lumpur à assinatura dos acordos de paz entre a Tailândia e o Camboja, mas os combates recomeçaram novamente em dezembro.