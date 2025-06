Secretário do Conselho de Segurança russo visita a Coreia do Norte

"As discussões deverão centrar-se na implementação de certas cláusulas do tratado de parceria estratégica global entre a Federação Russa e a RPDC, bem como na comemoração dos combatentes coreanos que participaram na libertação da região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia", informou a agência Ria Novosti, que cita o serviço de imprensa do Conselho de Segurança russo.

A visita à Coreia do Norte do alto funcionário russo, antigo ministro da Defesa, ilustra a intensificação da aproximação entre Moscovo e Pyongyang. Shoigu tinha visitado Pyongyang em março.

Moscovo e Pyongyang reforçaram a cooperação militar nos últimos anos, sobretudo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a quem a Coreia do Norte tem apoiado com o fornecimento de vários tipos de armas e largo número de tropas.

A presença militar da Coreia do Norte fez-se sentir particularmente em Kursk, onde milhares de soldados norte-coreanos ajudaram as tropas russas a recapturar a região, então parcialmente tomada pela Ucrânia.

Os dois países assinaram um acordo de defesa mútua durante uma rara visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte no ano passado.

Em abril, Pyongyang confirmou, pela primeira vez, que tinha enviado tropas para a frente ucraniana para combaterem ao lado do exército russo.