Secretário do Exército dos EUA apresentou demissão

A confirmação surgiu após a notícia ser avançada pelo Wall Street Journal e pela CNN, citando fontes próximas do assunto.

Uma das fontes afirmou à CNN que a decisão era esperada, dada a tensão entre Driscoll e o secretário da Defesa, Pete Hegseth.

Na semana passada, a NBC noticiou que Driscoll tinha informado pessoas próximas de que gostaria de renunciar ao cargo a partir do Dia do Trabalho (nos Estados Unidos, celebrado na primeira segunda-feira de setembro, este ano no dia 07).

A mesma fonte adiantou que Trump pretendia que Driscoll se mantivesse no cargo pelo menos até ao final do ano.

Ao anunciar a saída, a Casa Branca não apresentou motivos, mas deixou elogios a Driscoll.

«O secretário Driscoll tem sido extremamente eficaz na promoção da agenda do Presidente Trump para `Tornar a América Forte Novamente` no Departamento do Exército, demonstrando uma liderança excecional durante operações militares históricas, restaurando a ênfase na prontidão e letalidade, auxiliando nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, e muito mais», disse a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, em comunicado.

«O Exército dos Estados Unidos está mais poderoso do que nunca graças ao seu trabalho ao lado do comandante-chefe e do secretário da Guerra», acrescentou.

O secretário do Exército é o civil que chefia o Departamento do Exército, dentro do Departamento de Defesa.

É o responsável máximo por todos os assuntos do Departamento do Exército - recrutamento, pessoal, instalações, aquisição de armamento e equipamento, comunicações e gestão financeira - e apresenta e justifica as políticas, planos, programas e orçamentos do Exército ao secretário de Defesa e às comissões do Congresso.

Na prática, supervisiona operações, modernização e a alocação de recursos para quase um milhão de soldados ativos, da Guarda Nacional e da Reserva, além de mais de 265 mil civis que trabalham para o Exército.

Daniel P. Driscoll foi o 26.º secretário do Exército dos EUA, empossado a 25 de fevereiro de 2025 após nomeação pelo Presidente Donald Trump e confirmação pelo Senado.

Esteve na Guerra do Iraque e, após deixar o serviço ativo, frequentou a Faculdade de Direito de Yale, onde conheceu JD Vance, atual vice-presidente.

No setor privado, ocupou cargos de liderança na banca de investimento e fundos, incluindo como executivo de um fundo de capital de risco de 200 milhões de dólares.

Hegseth destituiu abruptamente vários dos principais generais das Forças Armadas no último ano, incluindo o general Randy George, em abril, do cargo de comandante do Exército na Europa e África.

O general Christopher Donahue, demitiu-se inesperadamente em junho.

O general Christopher LaNeve, que ascendeu rapidamente sob a liderança de Hegseth, ocupou o lugar de George como chefe interino do Estado-Maior do Exército.

Driscoll era um aliado de George e lamentou a sua saída, assim como congressistas republicanos e democratas.

Perante o Congresso em abril, afirmou que ele e a sua família foram a casa de George após a sua demissão e que todos o "abraçaram».

«Dito isto, a liderança civil, o modelo do nosso sistema, é que eles podem escolher os líderes que querem», acrescentou Driscoll.

Por ordem de LaNeve, está a ser encerrado um programa de modernização de drones que Driscoll tinha anunciado.

Uma unidade do Exército sediada na Europa estava a construir os seus próprios drones antes de LaNeve ordenar que terminassem a tarefa e voltassem a converter-se num batalhão de infantaria tradicional, segundo anúncio do comando militar.