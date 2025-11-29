Secretário do Tesouro dos EUA anuncia corte de beneficios fiscais de indocumentados

"Sob a ordem de Donald Trump (Presidente norte-americano), estamos a trabalhar para cortar os benefícios federais dos estrangeiros ilegais e preservá-los para os cidadãos dos EUA", escreveu Bessent ao divulgar o anúncio de Trump nas redes sociais.

A medida vai excluir os imigrantes sem documentos e "outros estrangeiros que não qualifiquem" das partes reembolsáveis de créditos fiscais como o do crédito adicional por filhos, o crédito de "oportunidade americana" e o crédito por contribuições para a conta de poupança.

Na publicação de Trump que replicou Bessent, aquele sustentou que um migrante que ganhe 30 mil dólares por ano com o seu cartão de residente, recebe "cerca de" 50 mil dólares anuais em benefícios para a sua família.

O mandatário avisou que interromperá de forma permanente a imigração "de todos os países do Terceiro Mundo", depois do tiroteio de quarta-feira em que um cidadão afegão disparou contra a Guarda Nacional em Washington D.C., que deixou uma agente morta e outro em estado crítico.

"O Presidente tem razão. Quem está aqui ilegalmente, não tem lugar no nosso sistema financeiro. É uma exploração que os estrangeiros ilegais usem as nossas instituições financeiras para movimentar os seus fundos obtidos ilicitamente, e isso vai acabar", concluiu Bessent.