Secretário-geral da Liga Árabe diz que Telavive é uma "máquina de matar"

Aboul Gheit referia-se aos incessantes bombardeamentos de Israel contra a Faixa de Gaza desde o ataque surpresa de dia 07 do grupo islamita Hamas, considerado terrorista pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos, contra o Estado judeu.

"Esta febre de loucura com que Israel se comporta e o estado raivoso da sua máquina de matar nada mais são do que uma personificação da feiura e da brutalidade da ocupação. São crimes de guerra acumulados e violações massivas do direito humanitário internacional", disse o chefe da organização pan-árabe na conta pessoal na rede social X (ex-Twitter).

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio afirmou que a posição internacional "está a mudar e a despertar da obsessão de apoiar Israel" para "uma realidade dolorosa cujo preço é pago por pessoas inocentes na Faixa de Gaza".

"Continuaremos com os movimentos e contactos políticos até que esta situação mude. A consciência global deve despertar para os crimes que estão a ser cometidos", concluiu.