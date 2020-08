Secretário-geral da NATO avisa Rússia para não "se imiscuir" na Bielorrússia

que protestam contra o resultado oficial das eleições presidenciais de 9 de agosto, os quais atribuíram um sexto mandato ao Presidente Alexander Lukachenko.Apesar de todas as ameaças e da resposta musculada e violenta das forças da ordem,que está há 26 anos no poder., no que descreveu como "guerra híbrida" e "carnificina diplomática"., indicando que tal levou ao reforço das tropas da Bielorrússia na fronteira., garantindo que a Aliança Atlântica não colocou tropas junto às fronteiras com a Bielorrússia,Após uma reunião com a chanceler alemã, Angela Merkel, Jens Stoltenberg apelou ainda ao chefe de Estado bielorrusso que respeite as liberdades e garantias da população.A contestação sem precedentes está a deixar o Governo liderado por Lukachenko à beira de um ataque de nervos, sobretudo depois de ter perdido o apoio dos trabalhadores da todo-poderosa indústria nacional, até agora os seus mais fiéis apoiantes.

Ajuda russa

Durante a campanha eleitoral, Lukachenko agitou a ameaça de intervenção de Moscovo, que lhe valeu subir ao poder em 1994, nos tempos da pós-queda do Muro de Berlim.

Agora, a origem da ameaça é outra, uma vez que, depois da União Europeia ter denunciado o caracter fraudulento dos resultados eleitorais oficiais, o único apoio externo a que Lukachenko pode recorrer é a Rússia.







, ao abrigo de um acordo de defesa entre ambos os Estados e em resposta a um pedido do Presidente bielorrusso.e, na mesma entrevista, defendeu que há vários países com interesses políticos no país.e considerou "inaceitável" que Moscovo tenha preparado um contingente de forças armadas de qualquer tipo para ser usado na Bielorrússia.Em comunicado,Esta quinta-feira, testemunhas afirmaram à agência Reuters que, a capital do país, confiscando telefones e papéis de identidade. Não foi revelado o motivo das detenções.

O fornecimento de internet na Bielorrússia tem conhecido muitas falhas desde o período imediatamente pré-eleitoral, o que impossibilita aos manifestantes publicar nas redes sociais internacionais, como o Twitter, a sua versão do que sucede durante os protestos.







c/agências