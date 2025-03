Secretário-geral da OEA quer restabelecer comunicação com Venezuela e Nicarágua

"Acredito que a Venezuela deve estabelecer uma comunicação construtiva com a OEA, com os Estados membros e discutir os aspetos positivos ou negativos para apoiar as necessidades do povo e criar um espaço para resolver as observações dos países da OEA", afirmou Ramdin, em entrevista com o programa 'Políticamente Yncorrecto', transmitido no domingo pelo canal paraguaio Telefuturo.

O diplomata, que se declarou um pragmático, antecipou como uma das suas primeiras tarefas "avaliar a situação atual em relação ao 'status' legal" da Venezuela, cujo assento no fórum está suspenso.

Em 2017, o Governo de Nicolás Maduro denunciou a Carta da OEA, abrindo caminho à retirada formal da Venezuela do mecanismo regional, um processo de dois anos. Em 2019, porém, o órgão reconheceu a figura da oposição Juan Guaidó como presidente interino do país e retirou a denúncia, suspendendo o processo.

"A Venezuela é um país, um tema a que teremos de prestar especial atenção", acrescentou o responsável, que propôs a elaboração de um "roteiro para atacar estes problemas".

Ramdin disse esperar adotar a mesma posição em relação à Nicarágua, que, segundo notou, "não é membro da OEA", acrescentando estar disposto a acompanhar a evolução da situação "e, se possível, criar um canal de comunicação comum".

Em relação aos Estados Unidos, o diplomata manifestou a intenção de discutir com Washington o apoio orçamental à organização por parte dos Estados Unidos, que descreveu como um "grande contribuinte".

O futuro secretário-geral da OEA sublinhou que o orçamento da organização é uma das questões a debater, salientando que a China "é um dos principais contribuintes", ao contribuir, segundo as suas estimativas, com cerca de 50% do orçamento da organização regional.