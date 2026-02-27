Secretário-geral da ONU apela ao cessar-fogo imediato entre Paquistão e Afeganistão

"O secretário-geral está muito preocupado com a escalada da violência entre o Afeganistão e o Paquistão, e com o impacto desta violência sobre a população civil", disse Stéphane Dujarric à imprensa.

O responsável máximo da ONU "apela a uma cessação imediata das hostilidades e repete o seu apelo às partes para resolverem os seus diferendos por meios diplomáticos", acrescentou, mostrando-se particularmente preocupado com as consequências humanitárias no Afeganistão, onde cerca de 22 milhões de pessoas dependem da ajuda humanitária.

O Ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou hoje que o seu país entrou numa "guerra aberta" com o Afeganistão após intensos combates ao longo da sua fronteira.

"A nossa paciência acabou. A partir de agora, entramos em guerra convosco", escreveu Asif dirigindo-se ao Afeganistão numa mensagem na rede social X.