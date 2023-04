Secretário-geral da ONU na Somália. País assolado por catástrofes e conflitos

Abshir Omar Huruse realçou no Twitter a visita de António Guterres e salientou a importância da “visita para a realização de conversações políticas, de segurança, de desenvolvimento e humanitárias”.







FM Abshir Omar Jama welcomed today in #Mogadishu the Secretary-General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, who is visiting the country, noting the importance of the visit to hold political, security, development and humanitarian talks.#Somalia #Somali #UN #UNSG pic.twitter.com/ME6S3gVvQx — Ministry of Foreign Affairs 🇸🇴 (@MOFASomalia) April 11, 2023

President @HassanSMohamud welcomed UN Secretary-General @antonioguterres and they held productive talks in @TheVillaSomalia. The president thanked Guterres for his historic visit & solidarity in the face of humanitarian challenges & the war on terrorism. #Somalia #UN pic.twitter.com/9DG8Qd4fNO — SONNA (@SONNALIVE) April 11, 2023

The number of people displaced by conflict & drought in Somalia has reached a record high.



Most of them are women & children.@UN teams in the country are working to address immediate & long-term needs.



The international community must not forget this crisis. pic.twitter.com/M1ppqmEQsC — António Guterres (@antonioguterres) April 3, 2023

Na mesma rede social, o presidente somali, Hassan Shaykh Mohamed agradeceu a visita histórica de António Guterres ao país “diante de desafios humanitários e da guerra contra o terrorismo” e acrescentou que “mantiveram conversas produtivas” na residência oficial.A ONU lançou um apelo de 6,6 mil milhões de dólares em ajuda humanitária para o conturbado país do Corno de África, mas o financiamento ronda apenas os 13 por cento.Na passada semana, no Twitter, António Guterres“As equipas da ONU estão no país a trabalhar para atender às necessidades imediatas e de longo prazo. A comunidade internacional não deve esquecer esta crise”, acrescentou o secretário-geral das Nações Unidas.Na passada semana, em Genebra o coordenador da ONU para a Somália, Adam Abdelmoula, afirmou que “a crise está longe de ter terminado. As necessidades continuam elevadas e urgentes”.“Algumas das áreas mais afetadas continuam a enfrentar o risco de fome”, acrescentou Adam Abdelmoula.

Guerra contra os terroristas

, que se concentrará, pelo menos durante as primeiras semanas, na região central de Hiran.A primeira fase, que durou oito meses e terminou em meados de março,Fontes consultadas peloum jornal somali,entendem que a segunda fase terá o duplo objetivo de consolidar o seu controlo sobre as cidades reconquistadas e lançar uma nova ofensiva pela costa do país para alcançar os feudos terroristas no sul.

Para tal, a Somália espera ajuda adicional de clãs locais e novos destacamentos de pessoal militar do Quénia, Djibuti e Etiópia, bem como a habitual colaboração com os militares dos Estados Unidos.